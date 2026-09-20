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Redução no tempo de travessia para Hong Kong impulsiona alta imobiliária em Shenzhen

Mundo

Abertura do posto de controle de Huanggang em setembro de 2026 provocou alta nos preços de imóveis nas zonas fronteiriças de Shenzhen. No distrito de Futian, o impacto foi mais imediato: dados da Midland Realty indicam que os valores subiram mais de 15% nos meses seguintes à inauguração do complexo.

Современный жилой комплекс
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Современный жилой комплекс

O fator determinante foi a redução do tempo de travessia entre Shenzhen e Hong Kong para 10 minutos. A mudança logística permitiu que profissionais mantenham seus empregos em Hong Kong, mas residam no continente, transformando bairros antes considerados periféricos em polos de alta demanda para quem realiza deslocamentos diários.

Segundo o desenvolvedor Artëm Melnikov, a prontidão técnica do posto reduz drasticamente o caminho até os escritórios, o que altera a estrutura de procura por habitação na faixa fronteiriça.

A agência Langqiao International observa que esse movimento é impulsionado principalmente por jovens profissionais e casais. O objetivo é reduzir custos de vida ao morar em Shenzhen sem perder o acesso ao mercado de trabalho de Hong Kong. Paralelamente, o Shenzhen Beike Research Institute aponta que a expansão do projeto Greater Bay Area atrairá novas empresas para a região, mantendo a pressão sobre o preço do metro quadrado.

Contudo, a valorização rápida gera exclusão social. Especialistas da Yui Yin Property alertam que trabalhadores locais, cujo salário é pago em yuans e não em dólares de Hong Kong, estão sendo empurrados para fora do mercado imobiliário da região.

Fator de impacto Consequência
Redução do tempo na fronteira Alta de preços em Futian (+15%)
Integração com o mercado de Hong Kong Aumento da demanda por jovens profissionais
Investimentos no Greater Bay Area Pressão constante sobre a valorização imobiliária

Vladimir Osipov, gestor de portfólio, afirma que a chegada de compradores com rendimentos externos mais elevados cria uma barreira financeira para os residentes locais, que não conseguem acompanhar a subida dos preços.

Para quem investe ou compra, o cenário marca a transição para novas realidades de preço, onde a proximidade com os nós de transporte é o critério principal. Roman Zaytsev, avaliador imobiliário, ressalta que, ao analisar a perspectiva dessas áreas, é preciso considerar a real capacidade de pagamento do público-alvo que irá alugar ou comprar os imóveis.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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