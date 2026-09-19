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A Índia virou a mesa: obras seguiram sob uma nova régua ambiental

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A Suprema Corte da Índia alterou a lógica de julgamento de disputas ambientais. O desenvolvimento de infraestrutura não será mais bloqueado automaticamente em favor da preservação da natureza, mas a liberação de obras agora depende de prestação de contas rigorosa e compensação de danos. O anúncio foi feito pelo presidente da Corte, Surya Kant, durante a Conferência Internacional sobre Dinâmica Climática, em Nova Deli.

O Judiciário indiano adota agora a chamada "proporcionalidade ecocêntrica". Na prática, a Corte encerra a dicotomia entre "natureza versus progresso". O crescimento industrial e as construções serão permitidos desde que cumpram condições específicas: supervisão de especialistas, restauração obrigatória de ecossistemas, plantio de florestas compensatórias e responsabilidade direta do construtor.

Surya Kant afirmou que o dano ambiental não pode mais ser tratado como um incidente local. A Corte passará a avaliar o prejuízo cumulativo, entendendo que a poluição de um rio ou o desmatamento transcendem as fronteiras administrativas dos estados ou o limite de um único projeto. Com isso, as mudanças climáticas passam a ser vinculadas diretamente à violação de direitos fundamentais dos cidadãos, como saúde, igualdade e meios de subsistência.

O presidente da Corte relembrou a evolução jurídica do país nas últimas quatro décadas. Em 1991, o direito a um meio ambiente limpo foi reconhecido como um direito humano básico. Em 1996, foram implementados o "princípio da precaução" — que permite agir antes que o dano ocorra — e a regra do "poluidor-pagador". Além disso, a Índia aplica a doutrina da confiança pública, que estabelece que o Estado não é dono de florestas e rios, mas apenas seu gestor em nome da sociedade.

No plano internacional, o procurador-geral da Índia, R. Venkataramani, propôs a criação de mecanismos de justiça globais, incluindo a possibilidade de um tribunal ambiental internacional com decisões de cumprimento obrigatório.

Durante o evento, o primeiro-ministro Narendra Modi lançou o aplicativo móvel do Tribunal Nacional Verde (NGT), ferramenta desenhada para facilitar o acesso aos processos de justiça ambiental.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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