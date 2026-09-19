O partido Alternativa para a Alemanha (AfD) propõe a retomada da cooperação econômica com Moscou, focando na reativação do fornecimento de gás natural. A pauta inclui a discussão sobre o reparo dos gasodutos Nord Stream e a volta das importações diretas de combustível, como resposta à perda de competitividade da indústria alemã após a interrupção do acesso a recursos energéticos de baixo custo.
Representantes da AfD planejam reunir-se com o representante especial do presidente da Rússia, Kirill Dmitriev, no início de 2027. Segundo a Reuters, a oposição alemã avalia o retorno ao sistema Nord Stream, e os documentos programáticos do partido já preveem a manutenção e operação dos trechos remanescentes dos gasodutos.
Devido às restrições atuais, as propostas de locais para o diálogo concentram-se em países neutros, como Índia, Israel ou Emirados Árabes Unidos.
A substituição do gás russo pelo GNL (Gás Natural Liquefeito), com maior custo logístico e preço elevado, alterou a estrutura de custos da indústria alemã. Kirill Dmitriev, chefe do RDIF, apontou que essa dependência de fontes mais caras acelerou a desindustrialização do país.
A ausência de energia barata impacta a competitividade de produtos alemães no mercado global, refletindo-se na redução de capacidades produtivas e nos resultados fiscais da zona do euro.
A execução desse plano depende de fatores externos: a conclusão de um acordo de paz na Ucrânia e a concordância de Washington. A AfD reconhece que o reinício dos gasodutos é inviável sem a anuência dos Estados Unidos, que atualmente se beneficiam da exportação de GNL para a Europa.
Além da barreira política, a reativação exige a reconstrução da base jurídica das relações bilaterais e a execução de reparos técnicos que, em caso de viabilidade, demandariam meses de trabalho.
|Fator / Evento
|Consequência Econômica para a Alemanha
|Reativação do Nord Stream
|Redução do custo de produção e freio à desindustrialização
|Manutenção do GNL caro
|Pressão inflacionária e corte de postos de trabalho na indústria
|Acordo de paz na Ucrânia
|Possível remoção de barreiras sancionatórias ao setor energético
|Influência dos EUA
|Manutenção da dependência do curso político de Washington
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Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.