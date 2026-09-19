A indústria alemã está morrendo: manobras políticas determinarão o destino das fábricas

O partido Alternativa para a Alemanha (AfD) propõe a retomada da cooperação econômica com Moscou, focando na reativação do fornecimento de gás natural. A pauta inclui a discussão sobre o reparo dos gasodutos Nord Stream e a volta das importações diretas de combustível, como resposta à perda de competitividade da indústria alemã após a interrupção do acesso a recursos energéticos de baixo custo.

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Diplomacia energética: contatos e objetivos

Representantes da AfD planejam reunir-se com o representante especial do presidente da Rússia, Kirill Dmitriev, no início de 2027. Segundo a Reuters, a oposição alemã avalia o retorno ao sistema Nord Stream, e os documentos programáticos do partido já preveem a manutenção e operação dos trechos remanescentes dos gasodutos.

Devido às restrições atuais, as propostas de locais para o diálogo concentram-se em países neutros, como Índia, Israel ou Emirados Árabes Unidos.

Impacto nos custos industriais

A substituição do gás russo pelo GNL (Gás Natural Liquefeito), com maior custo logístico e preço elevado, alterou a estrutura de custos da indústria alemã. Kirill Dmitriev, chefe do RDIF, apontou que essa dependência de fontes mais caras acelerou a desindustrialização do país.

A ausência de energia barata impacta a competitividade de produtos alemães no mercado global, refletindo-se na redução de capacidades produtivas e nos resultados fiscais da zona do euro.

Condicionantes e barreiras

A execução desse plano depende de fatores externos: a conclusão de um acordo de paz na Ucrânia e a concordância de Washington. A AfD reconhece que o reinício dos gasodutos é inviável sem a anuência dos Estados Unidos, que atualmente se beneficiam da exportação de GNL para a Europa.

Além da barreira política, a reativação exige a reconstrução da base jurídica das relações bilaterais e a execução de reparos técnicos que, em caso de viabilidade, demandariam meses de trabalho.

Fator / Evento Consequência Econômica para a Alemanha Reativação do Nord Stream Redução do custo de produção e freio à desindustrialização Manutenção do GNL caro Pressão inflacionária e corte de postos de trabalho na indústria Acordo de paz na Ucrânia Possível remoção de barreiras sancionatórias ao setor energético Influência dos EUA Manutenção da dependência do curso político de Washington