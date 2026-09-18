Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Índia exige lastro físico real para ouro digital em nova regulamentação

Mundo

A Índia planeja regulamentar o mercado de ouro digital, que já movimenta US$ 3 bilhões. A principal exigência do governo é que cada unidade de metal digital seja obrigatoriamente lastreada por um lingote físico real.

Atualmente, esse setor opera sem supervisão regulatória. Para mudar esse cenário, o governo estuda um modelo de fiscalização conjunta entre o Banco da Reserva da Índia (RBI) e o Conselho de Títulos e Bolsa de Valores (Sebi).

A medida altera a segurança do investidor, que deixa de depender exclusivamente da confiança em plataformas privadas para contar com garantias estatais de que o metal existe. O objetivo da regulação é eliminar a possibilidade de ativos "vazios", ou seja, títulos digitais que não possuam a contrapartida física em ouro.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Mulher
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Ford planeja picape elétrica por menos de US$ 30 mil para atrair público conservador
Carros
Ford planeja picape elétrica por menos de US$ 30 mil para atrair público conservador
Mais populares
Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos

Arbustos anões são ideais para espaços pequenos, mas um detalhe técnico no espaçamento e na drenagem do solo pode definir a saúde da planta.

Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Novo Tiguan SEL R-Line: o salto de potência que muda a dinâmica do SUV
Como funciona a recusa da biometria facial em terminais dos Estados Unidos
Como funciona a recusa da biometria facial em terminais dos Estados Unidos
últimos materiais
Empresas atingidas por tarifas dos EUA e conflitos no Oriente Médio podem acessar crédito do BNDES
Índia exige lastro físico real para ouro digital em nova regulamentação
Comitê Gestor da Internet propõe matriz para regulação de plataformas no Brasil
Painel do IMDS revela disparidades socioeconômicas entre estados brasileiros
Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max
Acidente na EN1 em Zavala deixa 17 mortos
Exame comum de vitamina D pode ignorar variante que protege o coração de diabéticos
O erro comum no vaso que impede o gerânio de dar flores
Tendência Bare Lashes: a nova abordagem para a maquiagem dos olhos
Repolho georgiano: por que a beterraba é essencial para a cor e sabor
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.