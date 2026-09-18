Índia exige lastro físico real para ouro digital em nova regulamentação

A Índia planeja regulamentar o mercado de ouro digital, que já movimenta US$ 3 bilhões. A principal exigência do governo é que cada unidade de metal digital seja obrigatoriamente lastreada por um lingote físico real.

Atualmente, esse setor opera sem supervisão regulatória. Para mudar esse cenário, o governo estuda um modelo de fiscalização conjunta entre o Banco da Reserva da Índia (RBI) e o Conselho de Títulos e Bolsa de Valores (Sebi).

A medida altera a segurança do investidor, que deixa de depender exclusivamente da confiança em plataformas privadas para contar com garantias estatais de que o metal existe. O objetivo da regulação é eliminar a possibilidade de ativos "vazios", ou seja, títulos digitais que não possuam a contrapartida física em ouro.