Restrições dos EUA impulsionam atividade científica de empresas chinesas

Restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos elevaram em mais de 70% a atividade científica de empresas chinesas. O dado consta em estudo realizado por pesquisadores das universidades de Shenzhen, Tsinghua e Hong Kong, com a colaboração de especialistas do escritório de patentes e marcas dos EUA.

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A análise acompanhou companhias listadas nas bolsas da China entre 2017 e 2023. O crescimento concentrou-se nos setores de semicondutores e inteligência artificial. Nesse período, as empresas ampliaram os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e intensificaram o uso de publicações científicas e citações em seus projetos.

As sanções alteraram o fluxo de tecnologias: as empresas substituíram soluções ocidentais por recursos internos. Esse movimento ampliou a integração entre a indústria e as universidades, fortalecendo a base científica do país.

Wang Yanbo, da escola de negócios da HKU e autor do estudo, aponta que a pressão externa forçou a China a alterar sua estratégia de desenvolvimento para priorizar a autossuficiência tecnológica.