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Costa do Marfim terá refinaria de ouro própria para processar 100 toneladas anuais

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A Costa do Marfim planeja iniciar as operações de uma refinaria de ouro em Abidjan até o final do primeiro semestre de 2027. O projeto é liderado pela empresa estatal Simep, na qual o governo e a Sodemi detêm 49% do capital, totalizando uma participação nacional de 70%.

Слиток золота
Photo: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

A unidade terá capacidade de processar 100 toneladas de ouro por ano. Segundo o ministro das Minas, Petróleo e Energia, Mamadou Sangafou-Coulibaly, esse volume foi dimensionado para acompanhar a projeção de crescimento da extração industrial no país.

O objetivo é internalizar a cadeia de valor do metal. A Simep atuará como operadora central, integrando a extração em minas semi-industriais, a compra de matéria-prima via casa comercial nacional, o refino e a venda final. Além disso, a estatal será responsável por formar as reservas internacionais de ouro do Estado.

O governo também foca na reorganização da mineração artesanal e de pequena escala (Emape). A estratégia consiste em centralizar a compra de ouro de garimpeiros licenciados através de um centro nacional de compras, visando rastrear a origem do metal e bloquear canais de escoamento informais.

A comercialização do ouro refinado no mercado global será feita pela StoneX, parceira da Simep. A mudança do modelo de exportação de minério bruto para a venda de metal puro visa elevar a receita do país e aprimorar as condições de compra do ouro bruto junto aos produtores locais.

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Author`s name Petr Ermilin
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