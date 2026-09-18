Costa do Marfim terá refinaria de ouro própria para processar 100 toneladas anuais

A Costa do Marfim planeja iniciar as operações de uma refinaria de ouro em Abidjan até o final do primeiro semestre de 2027. O projeto é liderado pela empresa estatal Simep, na qual o governo e a Sodemi detêm 49% do capital, totalizando uma participação nacional de 70%.
A unidade terá capacidade de processar 100 toneladas de ouro por ano. Segundo o ministro das Minas, Petróleo e Energia, Mamadou Sangafou-Coulibaly, esse volume foi dimensionado para acompanhar a projeção de crescimento da extração industrial no país.
O objetivo é internalizar a cadeia de valor do metal. A Simep atuará como operadora central, integrando a extração em minas semi-industriais, a compra de matéria-prima via casa comercial nacional, o refino e a venda final. Além disso, a estatal será responsável por formar as reservas internacionais de ouro do Estado.
O governo também foca na reorganização da mineração artesanal e de pequena escala (Emape). A estratégia consiste em centralizar a compra de ouro de garimpeiros licenciados através de um centro nacional de compras, visando rastrear a origem do metal e bloquear canais de escoamento informais.
A comercialização do ouro refinado no mercado global será feita pela StoneX, parceira da Simep. A mudança do modelo de exportação de minério bruto para a venda de metal puro visa elevar a receita do país e aprimorar as condições de compra do ouro bruto junto aos produtores locais.
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