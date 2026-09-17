China e Irão usam Binance para contornar sanções americanas ao petróleo

Duas empresas chinesas, a Blessed Trust e a Hexa Whale, movimentaram mais de 1,5 mil milhões de dólares através da plataforma Binance para realizar transações bancárias no comércio do petróleo iraniano. A revelação surge após a justiça dos Estados Unidos ter instaurado uma ação civil para apreender 61 milhões de dólares em criptomoedas ligados a este esquema.
O mecanismo funcionava através de uma rede de endereços digitais que mascarava a origem dos fundos. A Blessed Trust fingia ser uma gestora de patrimónios e custódia de ativos, enquanto a Hexa Whale operava como intermediária no comércio de matérias-primas. Ambas serviam de ponte para converter moeda fiduciária em criptoativos, canalizando os lucros do petróleo — sujeito a sanções americanos — diretamente para o Governo do Irão e para a Guarda Revolucionária.
O montante de 61 milhões de dólares que as autoridades dod EUA tentam agora confiscar refere-se a transações efetuadas entre maio e junho de 2025, que já se encontram congeladas. Segundo o procurador-adjunto Sean S. Buckley, estes fundos estavam destinados "a financiar ações militares e ataques contra os Estados Unidos e os seus aliados".
A Binance afastou a responsabilidade direta, alegando que a ação civil não é dirigida contra a plataforma nem contém acusações de irregularidades internas. A empresa, que em 2023 pagou uma multa de 4,3 mil milhões de dólares por falhas "no combate ao branqueamento de capitais", reiterou a sua política de "tolerância zero" face a violações de sanções.
O caso expõe a fragilidade dos controlos de conformidade em operações que envolvem redes transnacionais de criptomoedas, onde empresas conseguem infiltrar fluxos financeiros de Estados sob sanção no sistema financeiro global americana.
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