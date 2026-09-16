Índia proíbe antibióticos humanos na pecuária para evitar resistência bacteriana

O Ministério da Saúde da Índia planeja proibir a importação, produção e venda de dois grupos de antibióticos para uso veterinário: os carboxipenicilinos e os derivados do ácido fosfônico. O projeto de decreto fundamenta a medida nos riscos à saúde humana e na existência de alternativas mais seguras.
A decisão baseia-se em recomendações do Conselho Consultivo Técnico de Medicamentos (DTAB). Em abril de 2025, o órgão analisou 37 agentes antimicrobianos que não possuíam aprovação da Organização Central de Padronização de Medicamentos (CDSCO) para a pecuária. Destes, 34 já são reservados exclusivamente para tratamento humano na União Europeia.
A restrição impacta diretamente a produção de alimentos de origem animal. Produtores e exportadores indianos precisarão alterar os protocolos de tratamento do gado para evitar a rejeição de produtos no mercado europeu, que proíbe a entrada de mercadorias com resíduos de antibióticos de uso humano.
O objetivo central é combater a resistência antimicrobiana (AMR), fenômeno que torna as bactérias imunes aos fármacos e dificulta ou impossibilita o tratamento de infecções em pessoas.
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