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Índia proíbe antibióticos humanos na pecuária para evitar resistência bacteriana

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O Ministério da Saúde da Índia planeja proibir a importação, produção e venda de dois grupos de antibióticos para uso veterinário: os carboxipenicilinos e os derivados do ácido fosfônico. O projeto de decreto fundamenta a medida nos riscos à saúde humana e na existência de alternativas mais seguras.

Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам
Photo: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

A decisão baseia-se em recomendações do Conselho Consultivo Técnico de Medicamentos (DTAB). Em abril de 2025, o órgão analisou 37 agentes antimicrobianos que não possuíam aprovação da Organização Central de Padronização de Medicamentos (CDSCO) para a pecuária. Destes, 34 já são reservados exclusivamente para tratamento humano na União Europeia.

A restrição impacta diretamente a produção de alimentos de origem animal. Produtores e exportadores indianos precisarão alterar os protocolos de tratamento do gado para evitar a rejeição de produtos no mercado europeu, que proíbe a entrada de mercadorias com resíduos de antibióticos de uso humano.

O objetivo central é combater a resistência antimicrobiana (AMR), fenômeno que torna as bactérias imunes aos fármacos e dificulta ou impossibilita o tratamento de infecções em pessoas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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