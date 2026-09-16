Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Reconhecimento de Marrocos sobre Saara Ocidental custa caro ao comércio da França

Mundo

A tensão diplomática entre Argélia e França resultou na falência de aproximadamente 600 empresas exportadoras francesas em 2025, segundo nota analítica do Instituto Montaigne.

Макрон
Photo: Веб-сайт правительства Франции
Макрон

A deterioração nas relações começou em julho de 2024, quando o presidente Emmanuel Macron reconheceu a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental. O impacto no comércio foi imediato: o volume de trocas entre as nações caiu de 11 bilhões de euros em 2024 para menos de 9 bilhões de euros até agosto de 2025.

A França perde espaço no mercado argelino para a China, Turquia e Itália. No setor automotivo, a Renault encerrou as atividades de sua fábrica em Oran devido ao baixo nível de localização de peças; a unidade foi substituída por uma planta da italiana FIAT. A Michelin também deixou o país em janeiro de 2025.

O pequeno empresariado foi o grupo mais atingido. De 5 mil empresas francesas que operam com a Argélia, um terço depende do mercado argelino para mais de 25% de seu faturamento total.

O fluxo comercial permanece desequilibrado e concentrado em hidrocarbonetos. O gás e o petróleo representam mais de metade do volume total de trocas e quase 90% de tudo que a França importa da Argélia. O setor energético é a única área onde o fluxo de recursos não foi interrompido, apesar do conflito político.

Em termos de capital, a França investe 2,8 bilhões de euros na Argélia — valor similar ao aplicado na Tunísia, cujo PIB é cinco vezes menor. Em contraste, o capital francês em Marrocos atinge 8,4 bilhões de euros. Na região MENA (Oriente Médio e Norte da África), a Argélia ocupa apenas o terceiro lugar entre os parceiros franceses, atrás de Marrocos e Emirados Árabes Unidos.

A desconfiança argelina reflete-se na exclusão de produtos franceses de mercados estratégicos. A participação do trigo francês nas importações da Argélia, que chegava a 90% até 2019, foi praticamente zerada.

Apesar da retração geral, setores financeiros mantêm a presença: em abril de 2026, o banco Société Générale inaugurou uma nova sede no país para 900 funcionários.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Micro-french e camadas: como adaptar a tendência das unhas coloridas ao comprimento
Mulher
Micro-french e camadas: como adaptar a tendência das unhas coloridas ao comprimento
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia
Carros
Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia
Mais populares
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido

A Porsche integrou componentes elétricos ao clássico motor boxer para alterar a resposta de aceleração e a dinâmica de saída do novo modelo conversível.

Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE
Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs
Micro-french e camadas: como adaptar a tendência das unhas coloridas ao comprimento
Micro-french e camadas: como adaptar a tendência das unhas coloridas ao comprimento
últimos materiais
Como preparar o Kappa Maki com a textura ideal do arroz
Reconhecimento de Marrocos sobre Saara Ocidental custa caro ao comércio da França
Morre a feminista e advogada Amelinha Teles, símbolo de resistência ao regime militar
LALIGA e MultiChoice coordenam fiscalização em 50 países contra pirataria
Vestuário em países islâmicos: normas de etiqueta e riscos de sanções legais
EUA mudam regra de atrasos de voos e reduzem assistência a passageiros
Embalagens originais de remédios são obrigatórias para evitar retenção em voos
O segredo da BMW para fazer carros elétricos derraparem como os a combustão
Guia de viagem para Dombay: transporte, trilhas e monumentos históricos no outono
Estudo identifica mecanismo da urolitina A na recuperação de tecidos intestinais
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.