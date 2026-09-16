Reconhecimento de Marrocos sobre Saara Ocidental custa caro ao comércio da França

A tensão diplomática entre Argélia e França resultou na falência de aproximadamente 600 empresas exportadoras francesas em 2025, segundo nota analítica do Instituto Montaigne.

Photo: Веб-сайт правительства Франции Макрон

A deterioração nas relações começou em julho de 2024, quando o presidente Emmanuel Macron reconheceu a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental. O impacto no comércio foi imediato: o volume de trocas entre as nações caiu de 11 bilhões de euros em 2024 para menos de 9 bilhões de euros até agosto de 2025.

A França perde espaço no mercado argelino para a China, Turquia e Itália. No setor automotivo, a Renault encerrou as atividades de sua fábrica em Oran devido ao baixo nível de localização de peças; a unidade foi substituída por uma planta da italiana FIAT. A Michelin também deixou o país em janeiro de 2025.

O pequeno empresariado foi o grupo mais atingido. De 5 mil empresas francesas que operam com a Argélia, um terço depende do mercado argelino para mais de 25% de seu faturamento total.

O fluxo comercial permanece desequilibrado e concentrado em hidrocarbonetos. O gás e o petróleo representam mais de metade do volume total de trocas e quase 90% de tudo que a França importa da Argélia. O setor energético é a única área onde o fluxo de recursos não foi interrompido, apesar do conflito político.

Em termos de capital, a França investe 2,8 bilhões de euros na Argélia — valor similar ao aplicado na Tunísia, cujo PIB é cinco vezes menor. Em contraste, o capital francês em Marrocos atinge 8,4 bilhões de euros. Na região MENA (Oriente Médio e Norte da África), a Argélia ocupa apenas o terceiro lugar entre os parceiros franceses, atrás de Marrocos e Emirados Árabes Unidos.

A desconfiança argelina reflete-se na exclusão de produtos franceses de mercados estratégicos. A participação do trigo francês nas importações da Argélia, que chegava a 90% até 2019, foi praticamente zerada.

Apesar da retração geral, setores financeiros mantêm a presença: em abril de 2026, o banco Société Générale inaugurou uma nova sede no país para 900 funcionários.