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Países da Bacia do Zambeze definem bases de programa de resiliência alimentar

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Bacia do Zambeze prepara programa para reforçar resiliência alimentar e climática

Países da Bacia do Zambeze e parceiros regionais definiram, em Harare, as bases de um novo programa para proteger ecossistemas e aumentar a segurança alimentar de comunidades vulneráveis aos impactos das alterações climáticas.

Сельская местность с рекой
Photo: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены
Сельская местность с рекой

O plano surge após a Missão de Pré-Avaliação do Programa para o Fortalecimento da Resiliência da Alimentação, dos Meios de Subsistência e dos Ecossistemas na Bacia do Rio Zambeze (BREFOLE-ZRB), ocorrida entre 9 e 11 de Setembro de 2026. A iniciativa é promovida pela ZAMCOM, em parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

Focos de intervenção e execução

A missão avaliou a viabilidade técnica, financeira e operacional do programa, concentrando-se nos seguintes pontos:

  • Identificação de zonas prioritárias para intervenção;
  • Definição de atividades de adaptação e soluções baseadas na natureza;
  • Distribuição de recursos financeiros entre os componentes do projeto.

O objetivo é migrar de respostas fragmentadas para uma ação coordenada, atendendo a milhões de pessoas que dependem dos recursos hídricos e naturais da bacia para a agricultura e geração de rendimento.

Cooperação transfronteiriça

Devido à natureza partilhada da bacia, o programa envolve a articulação entre a ZAMCOM, o BAD e parceiros como a SADC, UNCCD, GEF e IUCN. Esta estrutura visa garantir que os investimentos em gestão de recursos naturais tenham impacto além das fronteiras nacionais.

Em Moçambique, a ARA-Centro, IP integrou o processo, focando na gestão sustentável dos recursos hídricos e na aproximação da cooperação regional às necessidades reais das comunidades locais.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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