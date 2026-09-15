Brics fizeram uma rara trégua interna: Nova Délhi expôs a nova linha do bloco

Os líderes dos Brics encerraram, no domingo (13), a cúpula em Nova Délhi com a aprovação de uma declaração conjunta sobre a guerra no Oriente Médio e a defesa de um crescimento económico inclusivo para as nações do Sul Global.
O principal resultado político do encontro foi a superação de divergências internas para emitir um posicionamento único sobre o conflito no Oriente Médio. O grupo apela à "máxima contenção" de todas as partes e expressa profunda preocupação com a escalada de tensões.
O acordo é relevante dado que, em maio, os ministros das Relações Exteriores não conseguiram chegar a um comunicado conjunto devido a interesses contrastantes: enquanto Rússia e China mantêm o comércio com o Irã, os Emirados Árabes Unidos reduziram relações económicas com Teerã após sofrerem ataques.
Durante as reuniões, os chefes de Estado focaram-se nos seguintes pontos económicos:
A cúpula registou a continuidade da reaproximação entre Narendra Modi e Xi Jinping. Seis anos após confrontos mortais na fronteira do Himalaia, os dois líderes acordaram procurar uma solução negociada para as divergências territoriais, baseada num critério "honesto, razoável e mutuamente aceitável".
Fundado em 2009 por Brasil, Rússia, Índia e China (com a adesão posterior da África do Sul), o Brics consolidou a sua influência com a entrada de novos membros, incluindo o Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, posicionando-se como alternativa às instituições financeiras e políticas dominadas por potências ocidentais.
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