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Brics fizeram uma rara trégua interna: Nova Délhi expôs a nova linha do bloco

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Brics definem posição comum sobre Oriente Médio e defendem multilateralismo em Nova Délhi

Os líderes dos Brics encerraram, no domingo (13), a cúpula em Nova Délhi com a aprovação de uma declaração conjunta sobre a guerra no Oriente Médio e a defesa de um crescimento económico inclusivo para as nações do Sul Global.

БРИКС
Photo: commons.wikimedia.org is licensed under CC BY 2.0
БРИКС

Consenso diplomático e estabilidade regional

O principal resultado político do encontro foi a superação de divergências internas para emitir um posicionamento único sobre o conflito no Oriente Médio. O grupo apela à "máxima contenção" de todas as partes e expressa profunda preocupação com a escalada de tensões.

O acordo é relevante dado que, em maio, os ministros das Relações Exteriores não conseguiram chegar a um comunicado conjunto devido a interesses contrastantes: enquanto Rússia e China mantêm o comércio com o Irã, os Emirados Árabes Unidos reduziram relações económicas com Teerã após sofrerem ataques.

Economia e Governação Global

Durante as reuniões, os chefes de Estado focaram-se nos seguintes pontos económicos:

  • Peso económico: O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, destacou que os membros do bloco representam cerca de 40% da riqueza produzida mundialmente.
  • Comércio: Defesa de um sistema comercial baseado em regras e centrado na Organização Mundial do Comércio (OMC).
  • Multilateralismo: O presidente chinês, Xi Jinping, condenou o proteccionismo, referindo que a ausência de regras internacionais levaria ao caos.

Relações Bilaterais: Índia e China

A cúpula registou a continuidade da reaproximação entre Narendra Modi e Xi Jinping. Seis anos após confrontos mortais na fronteira do Himalaia, os dois líderes acordaram procurar uma solução negociada para as divergências territoriais, baseada num critério "honesto, razoável e mutuamente aceitável".

Expansão do Bloco

Fundado em 2009 por Brasil, Rússia, Índia e China (com a adesão posterior da África do Sul), o Brics consolidou a sua influência com a entrada de novos membros, incluindo o Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, posicionando-se como alternativa às instituições financeiras e políticas dominadas por potências ocidentais.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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