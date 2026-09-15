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Rússia e Europa lideram lista de mercados que podem elevar receitas turísticas da China

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A China pode atingir a marca de 470 bilhões de dólares em receitas provenientes do turismo receptivo até 2040. A projeção dos analistas do banco UBS indica que esse volume dobraria a participação do setor turístico na economia chinesa, permitindo que o país capture 15% do mercado global de viagens.

Китай, Пекин, Запретный город
Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Китай, Пекин, Запретный город

Segundo a análise do UBS, o fluxo de turistas estrangeiros deve atuar como um mecanismo de compensação para a fraqueza da demanda interna na China. O aumento dos gastos de visitantes internacionais serviria para estabilizar a economia diante do baixo consumo doméstico.

O crescimento baseia-se em três pilares: a simplificação da emissão de vistos, a expansão da infraestrutura e a elevação da renda dos viajantes. Como principais mercados emissores, o banco destaca a Rússia, Singapura, Austrália e países europeus.

O impacto financeiro deve se distribuir além da hotelaria e gastronomia, atingindo os setores de varejo e entretenimento. Para viabilizar esses números, a análise do UBS aponta a necessidade de elevar a qualidade dos serviços e a acessibilidade para estrangeiros. O objetivo seria equilibrar a trajetória de crescimento da China através de um fluxo bidirecional: estimular a saída de chineses para o exterior ao mesmo tempo em que atrai visitantes para dentro do país.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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