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Marrocos é o único país africano entre os 20 mais seguros do mundo

Mundo

Marrocos entrou para o grupo dos 20 países com os melhores indicadores de segurança pública, segundo o relatório Global Public Security Index 2025-2026. Os dados foram apresentados em 9 de setembro, durante o Fórum Mundial de Cooperação em Segurança Pública, em Lianyungang, na China. Das 62 nações analisadas, Marrocos foi o único país africano a figurar na lista.

Agadir, Marrocos
Photo: Wikimedia Commons by Mouaaad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Agadir, Marrocos

O reino obteve uma pontuação geral de 76,15 pontos. O desempenho mais expressivo ocorreu no combate ao terrorismo, com 87,45 pontos, o que posicionou o país no 9º lugar desta categoria. Em cibersegurança, Marrocos também alcançou a 9ª posição, com 71,73 pontos. Os índices de ordem pública e segurança ficaram em 73,82 pontos, enquanto a segurança viária registrou 71,50 pontos.

Na pontuação geral do ranking, a China lidera com 84,62 pontos, seguida por Singapura (84,42), Uzbequistão (83,81), Belarus (82,24) e Turcomenistão (82,20). Também integram a lista o Vietnã (76,96) e o Tajiquistão (76,37). O relatório ressalta que a lista final dos 20 países está organizada por ordem alfabética, e não por hierarquia de posições.

A metodologia do índice avalia quatro pilares:

  • Ordem pública: estatísticas de homicídios, crimes com armas, tráfico de drogas e avaliação de riscos.
  • Combate ao terrorismo: nível de ameaça terrorista e a gestão estatal do setor.
  • Cibersegurança: índices de cibercrimes, riscos ligados à inteligência artificial e mecanismos de proteção.
  • Segurança viária: volume de acidentes de trânsito, taxas de mortalidade nas estradas e gestão do tráfego.

O fórum que apresentou o relatório reuniu mais de 2.100 delegados de 139 países e organizações internacionais, com a participação do ministro da Segurança Pública da China, Wang Xiaohong.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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