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Conflito geopolítico encarece arroz indiano em até 25%

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A tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irã elevou a inflação do arroz na Índia. O cenário levou diversos países a ampliarem a compra de alimentos para formar estoques de reserva, o que disparou a demanda externa pelo grão indiano.

Um vendedor vende panipuri aos clientes numa feira de rua
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Um vendedor vende panipuri aos clientes numa feira de rua

A alta de preços variou conforme a categoria do produto: as variedades de arroz basmati subiram entre 15% e 20%, enquanto os tipos comuns registraram alta de 20% a 25%. O encarecimento interno é resultado da redução da oferta local, já que os fluxos de escoamento foram redirecionados para a exportação.

A tendência de preços deve persistir até outubro ou novembro, quando começa a colheita da nova safra. Traders alertam que a queda nos valores depende da estabilidade logística e da ausência de novas escaladas no conflito.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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