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Líbia abre rota marítima direta para a África Ocidental e reduz foco na Europa

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A Líbia estabeleceu uma linha marítima direta ligando o porto da zona franca de Misrata à África Ocidental, com foco inicial na Nigéria e no Camarões. A operação utiliza o porto marroquino de Tanger-Med como hub técnico e plataforma de transbordo, alterando a rota tradicional das exportações líbias, anteriormente concentradas na Europa.

A iniciativa coincide com o fim da proibição de exportação de produtos agrícolas líbios. Por meio da agência estatal de desenvolvimento de exportações, Tripoli busca direcionar produtores privados para os mercados africanos, ajustando embalagens e padrões técnicos às exigências internacionais.

Dados do Banco Central da Líbia evidenciam a dependência econômica do país em relação a matérias-primas e suprimentos externos. Entre 2022 e 2025, o desequilíbrio comercial ficou evidente:

  • Exportações: mais de 69% das vendas, compostas majoritariamente por petróleo bruto, têm como destino a União Europeia. Em contrapartida, o volume exportado para países africanos em 2025 somou apenas US$ 2,6 milhões.
  • Importações: a Líbia importa mais de 85% de seus bens de consumo e industriais. A Ásia detém 34% desse mercado no período 2022-2025, enquanto as compras provenientes da África não superaram US$ 16 milhões.

A escolha de Tanger-Med visa reduzir custos de frete e tempo de transporte para o Golfo da Guiné. Para o Marrocos, a rota consolida o porto como o principal elo logístico da região, servindo de via para que a Líbia tente reduzir a dependência de commodities e penetrar nos mercados da África Subsaariana.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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