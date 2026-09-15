Líbia abre rota marítima direta para a África Ocidental e reduz foco na Europa

A Líbia estabeleceu uma linha marítima direta ligando o porto da zona franca de Misrata à África Ocidental, com foco inicial na Nigéria e no Camarões. A operação utiliza o porto marroquino de Tanger-Med como hub técnico e plataforma de transbordo, alterando a rota tradicional das exportações líbias, anteriormente concentradas na Europa.
A iniciativa coincide com o fim da proibição de exportação de produtos agrícolas líbios. Por meio da agência estatal de desenvolvimento de exportações, Tripoli busca direcionar produtores privados para os mercados africanos, ajustando embalagens e padrões técnicos às exigências internacionais.
Dados do Banco Central da Líbia evidenciam a dependência econômica do país em relação a matérias-primas e suprimentos externos. Entre 2022 e 2025, o desequilíbrio comercial ficou evidente:
A escolha de Tanger-Med visa reduzir custos de frete e tempo de transporte para o Golfo da Guiné. Para o Marrocos, a rota consolida o porto como o principal elo logístico da região, servindo de via para que a Líbia tente reduzir a dependência de commodities e penetrar nos mercados da África Subsaariana.
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