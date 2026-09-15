Argélia centraliza importações de empresas estatais em novo terminal no porto de Mostaganem

A Argélia iniciou as operações em um novo terminal de contêineres no porto de Mostaganem. A infraestrutura ocupa 10 hectares e conta com áreas de armazenamento e cais para a recepção de navios. O ministro dos Transportes, Saïd Sayoud, vistoriou a movimentação de cargas e a logística de armazenamento no local.

Simultaneamente, a administração portuária planeja expandir a área em mais 5 hectares. A obra segue a estratégia do presidente Abdelmadjid Tebboune para a especialização da infraestrutura portuária do país.

Pelo plano aprovado, o porto de Mostaganem será redirecionado para operações de importação de empresas e indústrias estatais. O objetivo é centralizar o processamento de cargas do setor público em um único ponto.

A inspeção contou com a presença do general-major Abdelhafid Bakouche, chefe da alfândega, e de Ali Badoui, representante da segurança nacional. A participação de autoridades de segurança sinaliza a prioridade administrativa da reforma, que torna o porto o eixo logístico das companhias estatais.