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Inflação no atacado da Índia dispara e supera previsões em agosto

Mundo

A inflação no atacado da Índia acelerou em agosto, com o Índice de Preços ao Produtor (WPI) atingindo 9,92% na comparação anual. O número supera os 9,78% registrados em julho e ultrapassa a estimativa de 9,89% projetada por analistas da Reuters.

Segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio da Índia, a pressão sobre os preços foi impulsionada principalmente pela alta nos custos de energia e alimentos, os componentes mais voláteis do índice.

Período / Referência Inflação no Atacado (WPI)
Julho (Real) 9,78%
Agosto (Previsão Reuters) 9,89%
Agosto (Real) 9,92%

A alta nos preços de produção tende a ser repassada ao consumidor final. O mercado agora aguarda a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), com a expectativa de que a inflação no varejo possa atingir o maior nível dos últimos 20 meses.

Esse cenário reduz a margem de manobra do Banco da Reserva da Índia (RBI). O regulador precisa equilibrar o controle de preços com a manutenção do crescimento do PIB, enquanto produtores transferem custos de logística e combustível para os compradores.

Artem Loginov, macroeconomista, analisa que a divergência entre os dados reais e as previsões indica a persistência de expectativas inflacionárias no setor produtivo. Para o especialista, isso deve forçar o banco central a manter a atual política monetária rígida.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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