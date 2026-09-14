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Índia alerta BRICS contra uso de minerais críticos e tecnologia como armas

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O encerramento da cúpula do BRICS em Nova Déli expôs divergências sobre a gestão de recursos estratégicos e tecnologia. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, alertou contra a transformação de minerais críticos e tecnologias em "armas", argumentando que a prática trava o progresso coletivo. A fala é um reflexo direto das tensões com Pequim, já que empresas indianas enfrentam restrições chinesas na exportação de metais raros e na transferência de alta tecnologia.

БРИКС
Photo: commons.wikimedia.org is licensed under CC BY 2.0
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O resultado do encontro foi a "Declaração de Déli". O documento prevê a criação de cadeias de suprimentos de matérias-primas diversificadas. Antes de transferir a presidência para a China, a Índia buscou consolidar o princípio da inclusividade para evitar que o acesso a esses recursos dependa da vontade de um único país.

Em contrapartida, Xi Jinping propôs a integração dos mercados do Sul Global via ferramentas digitais. O plano chinês inclui a criação de uma comunidade de Inteligência Artificial (IA), o desenvolvimento de modelos de linguagem e uma plataforma de nuvem digital. Xi também sugeriu uma parceria entre Zonas Econômicas Especiais, coordenada por um portal de inteligência comum para comércio e política.

A Rússia priorizou a infraestrutura financeira e alimentar. Vladimir Putin propôs a implementação de um novo mecanismo de seguros e uma iniciativa conjunta para o mercado de grãos. A questão dos seguros é prioritária para Moscou devido às sanções ocidentais e ao teto de preços do petróleo, que restringem a operação de navios tanques russos. O país também reafirmou o apoio ao Novo Banco de Desenvolvimento, que soma US$ 140 bilhões em seu portfólio de projetos.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, defendeu a aceleração dos pagamentos em moedas nacionais, classificando as sanções unilaterais como ameaça à segurança alimentar global. O conjunto das discussões indica que o bloco migra de declarações políticas para a montagem de uma infraestrutura paralela, abrangendo desde sistemas de pagamento e seguros até ecossistemas de IA e rotas de suprimentos.

No campo diplomático, Narendra Modi realizou 15 reuniões bilaterais, incluindo conversas com Xi Jinping, Vladimir Putin e o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. A agenda reforça a estratégia de Nova Déli em equilibrar a cooperação com parceiros estratégicos e a concorrência regional.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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