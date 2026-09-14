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Índia expande rede de polígonos para testar novos mísseis nacionais

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A Índia está expandindo sua rede de polígonos para testes de mísseis com a criação de novos centros nos estados de Andhra Pradesh e Bengala Ocidental. A medida responde ao aumento do portfólio de armamentos do país: novos mísseis balísticos, de cruzeiro, interceptadores e sistemas de defesa antimísseis exigem mais pontos de lançamento e monitoramento do que a infraestrutura atual suportava.

Por anos, a operação concentrou-se no complexo de Odisha, especificamente no Integrated Test Range em Chandipur e na Ilha A.P.J. Abdul Kalam. A nova arquitetura migra para uma rede distribuída, permitindo variar trajetórias de voo e posicionar sensores de telemetria conforme a necessidade de cada projeto.

Em Andhra Pradesh, avança a construção do polígono Navdurga, em Nagayalanka, com investimento estimado em 14,6 bilhões de rúpias. Diferente das bases costeiras, a localização no interior (distrito de Krishna) altera a geometria de lançamento e o perfil operacional. O complexo contará com centro de lançamento, radares nacionais, sistemas de telemetria e rastreamento eletro-óptico. A base servirá para a segunda fase do programa de Defesa Antimísseis (Phase-II BMD), focada na interceptação de alvos de longo alcance.

Já em Bengala Ocidental, no distrito de Purba Medinipur, o novo objeto em Junput funcionará como uma extensão do polígono de Chandipur, situado a 75 km de distância. A localização em Junput garante acesso direto aos corredores marítimos do Golfo de Bengala. Com a compra de terras e a infraestrutura rodoviária finalizadas, os protocolos de segurança preveem a evacuação temporária de residentes em um raio de um quilômetro durante os lançamentos.

Essa expansão visa eliminar gargalos logísticos enquanto a Índia substitui a importação de armas pela produção nacional. A abertura do setor de defesa para empresas privadas elevou o número de protótipos em desenvolvimento; sem a ampliação dos slots de teste, o país corre o risco de atrasar a entrada de novos sistemas em operação e comprometer contratos de exportação.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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