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O desaparecimento de 1.300 glaciares foi registado no Tajiquistão

Mundo

O Tajiquistão perdeu mais de 1.300 geleiras em 23 anos, de um total de 14 mil registradas. Dados do Hidromet do país indicam que o volume das massas glaciais maiores caiu 30% na última década.

A geleira Tajiquistão (antiga Fedchenko) continua sendo a maior massa de gelo fora das regiões polares, com 77 km de extensão, largura entre 1.700 e 3.100 metros e área total de 700 km². Atualmente, as observações confirmam a aceleração do derretimento e a redução de suas dimensões.

Esse sistema é a fonte primária de água doce para os rios Surkhob, Vakhsh e Amu Darya, que abastecem a Ásia Central ao longo de 2.000 km até a bacia do Mar de Aral. Qualquer alteração no volume de gelo impacta diretamente o fluxo hídrico para a região.

Técnicos identificaram pontos críticos de instabilidade geológica:

  • Geleiras Dekhdal e Kyzykul: Apresentam alta atividade dinâmica. Em outubro do ano passado, a geleira Dekhdal sofreu o desprendimento de um bloco de 1,5 km de comprimento, 50 metros de altura e 120 metros de largura.
  • Geleira Sayid Nafisi (Baralmos): Registra a diminuição das reservas de neve e a formação de lagos glaciais.

A formação desses lagos glaciais gera um risco físico imediato: o rompimento de barragens naturais ou o colapso de línguas de gelo podem provocar inundações repentinas e fluxos de detritos (seles) nas áreas abaixo.

O monitoramento das bacias dos rios Muksus e Surkhob confirma que as línguas glaciais estão recuando e a cobertura de neve está diminuindo, alterando a capacidade de armazenamento de água do sistema.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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