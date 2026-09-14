O desaparecimento de 1.300 glaciares foi registado no Tajiquistão

O Tajiquistão perdeu mais de 1.300 geleiras em 23 anos, de um total de 14 mil registradas. Dados do Hidromet do país indicam que o volume das massas glaciais maiores caiu 30% na última década.
A geleira Tajiquistão (antiga Fedchenko) continua sendo a maior massa de gelo fora das regiões polares, com 77 km de extensão, largura entre 1.700 e 3.100 metros e área total de 700 km². Atualmente, as observações confirmam a aceleração do derretimento e a redução de suas dimensões.
Esse sistema é a fonte primária de água doce para os rios Surkhob, Vakhsh e Amu Darya, que abastecem a Ásia Central ao longo de 2.000 km até a bacia do Mar de Aral. Qualquer alteração no volume de gelo impacta diretamente o fluxo hídrico para a região.
Técnicos identificaram pontos críticos de instabilidade geológica:
A formação desses lagos glaciais gera um risco físico imediato: o rompimento de barragens naturais ou o colapso de línguas de gelo podem provocar inundações repentinas e fluxos de detritos (seles) nas áreas abaixo.
O monitoramento das bacias dos rios Muksus e Surkhob confirma que as línguas glaciais estão recuando e a cobertura de neve está diminuindo, alterando a capacidade de armazenamento de água do sistema.
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A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.