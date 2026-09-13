Informações de inteligência sobre a entrada de migrantes em Ceuta levam à demissão de um alto funcionário

Gonzalo Sans, chefe de gabinete da representação governamental em Ceuta, renunciou ao cargo. A saída ocorre após a revelação de contradições sobre quem foi notificado a tempo sobre a tentativa de invasão em massa de migrantes na cidade, ocorrida nos dias 30 e 31 de julho.

Photo: commons.wikimedia.org by KMOf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ La playa de La Ribera (Ceuta), 25-09-2010

Sans é o primeiro funcionário a deixar o posto após a desclassificação de documentos do Centro Nacional de Inteligência (CNI) da Espanha. Os registros indicam que, no dia 29 de julho, um dia antes dos eventos, Sans recebeu mensagens via WhatsApp de um agente da inteligência e manteve uma ligação telefônica de aproximadamente 11 minutos com ele.

Em sua declaração de renúncia, datada de 10 de setembro, Sans afirmou ter entregue pessoalmente as informações da inteligência ao seu superior, o representante do governo em Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. No entanto, Triano nega ter tido conhecimento das mensagens ou da chamada, classificando a troca de dados como uma transmissão rotineira de informações.

As mensagens interceptadas alertavam sobre convocações em redes sociais para romper a fronteira por terra e mar. Os documentos citam dois grupos digitais com cerca de 180 mil inscritos no total.

A representação governamental em Ceuta confirmou a renúncia e informou que a demissão foi exigida por Pérez Triano. O órgão reiterou que o chefe da instituição não possuía informações sobre a preparação da invasão antes de 30 de julho. Além disso, destacou que o CNI não forneceu estimativas precisas sobre o número de migrantes ou a probabilidade da ação, limitando-se a descrever o tamanho dos grupos nas redes.

O acesso a esses dados foi viabilizado por uma decisão do Conselho de Ministros da Espanha em 8 de setembro. Foram tornados públicos 40 relatórios da Polícia Nacional, da Guarda Civil, do CNI e do Centro de Inteligência das Forças Armadas referentes ao período de 1 a 31 de julho. Os documentos detalham horários e canais de comunicação, permitindo a reconstrução da cronologia da transmissão de dados antes da crise.