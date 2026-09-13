Os BRICS manifestaram-se contra as sanções unilaterais na declaração final da cimeira

Os países do BRICS fecharam a declaração final da 18ª cúpula em Nova Deli. O documento foi aprovado após negociações encerradas às 4h da manhã de 12 de setembro.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Bandeiras dos países BRICS

O grupo formalizou um protesto contra sanções unilaterais e restrições comerciais — tanto tarifárias quanto não tarifárias — que violem o direito internacional e as normas da OMC. O texto estabelece acordos para apoiar a segurança energética, combater o terrorismo e promover a exploração pacífica do espaço. A declaração também inclui a proteção de bens culturais em zonas de conflito e a confirmação da soberania da Síria.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, cumpre agenda de três dias na Índia. Além da cúpula, Putin visitou a exposição "Innoprom" e reuniu-se com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Durante as atividades, o líder russo afirmou que mais de 30 mil sanções foram impostas à Rússia, mas apontou que os países que aplicaram tais medidas enfrentam declínio econômico.

A agenda termina em 13 de setembro com uma reunião ampliada entre chefes de delegações de países parceiros e dirigentes de organizações internacionais.