A Argélia exportou milhares de toneladas de cimento para Itália e Líbia através do porto de Skikda

O porto de Skikda, na Argélia, movimentou 18.950 toneladas de cimento e clínquer com destino à Itália e à Líbia. A operação ocorreu simultaneamente em três terminais, segundo Ilyas Manaa, diretor comercial da empresa portuária (EPS).

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A logística de exportação dividiu-se da seguinte forma: o navio Mostein carregou 4.600 toneladas de cimento em big-bags para a Itália; o MV Yeba embarcou 6.750 toneladas de clínquer, também para o mercado italiano; e o Princess Anna transportou 7.600 toneladas de cimento a granel para a Líbia.

Manaa afirma que a operação coordenada entre os cais demonstra a capacidade do porto em processar diferentes modalidades de carga de materiais de construção. O movimento integra a estratégia argelina de diversificar a pauta exportadora para reduzir a dependência de hidrocarbonetos.

Paralelamente, a infraestrutura do novo porto petrolífero recebeu equipamentos industriais da Coreia do Sul. Entre a carga descarregada no terminal misto, destaca-se uma turbina de 132 toneladas e 43 metros de comprimento, destinada a projetos energéticos e industriais do país.