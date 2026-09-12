Espanha restitui a cidadania a saarauí em plenos preparativos para a visita do presidente argelino

O Congresso dos Deputados da Espanha aprovou uma lei que concede a cidadania espanhola a saarauís nascidos durante o período de administração colonial da Espanha no Saara Ocidental, bem como aos seus descendentes. A medida pode beneficiar até 110 mil pessoas.

Photo: lamoncloa.gob.es by Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez

Embora classificada como uma medida administrativa, a decisão impacta a estratégia diplomática de Rabat, que busca omitir o passado colonial da região. O texto legal devolve ao debate o status jurídico do Saara Ocidental. Com base na posição da ONU e no parecer de Hans Corella de 2002, o Acordo de Madri não transferiu ao Marrocos nem a soberania sobre o território, nem o status de potência administradora. Assim, a Espanha permanece, de jure, responsável pela região, e a concessão da cidadania reafirma esse vínculo legal entre Madri e a população da ex-colônia.

Para o governo marroquino, a lei cria uma contradição política. Rabat tentava limitar o conflito a uma disputa territorial entre o Reino e a Frente Polisario, propondo a autonomia como única solução. A decisão do Parlamento espanhol introduz a responsabilidade histórica da ex-metrópole e os direitos da população local como variáveis centrais.

O cenário revela um descompasso entre a política externa do governo de Pedro Sánchez e a posição do Legislativo e do Judiciário da Espanha. Enquanto o gabinete ministerial demonstrou apoio ao Marrocos — conforme a declaração conjunta entre o rei Mohammed VI e Sánchez em abril de 2022 -, o Parlamento retomou a questão da descolonização, fugindo ao controle de Rabat.

Simultaneamente, o Marrocos enfrenta pressão em relação a Ceuta. Após a crise migratória de 2021, uma eventual visita do rei espanhol ao enclave seria um sinal político sobre a soberania inabalável da Espanha sobre seus territórios, apesar das reivindicações marroquinas.

Outro fator de pressão é a possível visita do presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, a Madri em outubro. Caso ocorra, o Marrocos enfrentará a Espanha reafirmando o controle sobre Ceuta, consolidando os direitos jurídicos dos saarauís e estreitando laços com a Argélia, o que anularia as tentativas de Rabat de bloquear a postura espanhola sobre a questão do Saara Ocidental.