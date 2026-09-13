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O primeiro-ministro indiano, Modi, lançou uma iniciativa para proteger os marinheiros durante a cimeira dos BRICS

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Durante a cúpula do BRICS em Joanesburgo, o primeiro-ministro Narendra Modi propôs a criação de uma rede de apoio emergencial para marinheiros. A proposta foca em quatro pilares: transmissão de sinais de socorro, assistência médica, comunicação com familiares e a evacuação de tripulações.

Narendra Modi
Photo: commons.wikimedia.org by Prime Minister's Office is licensed under GODL-India
Narendra Modi

Com a iniciativa, a Índia move a questão da segurança de seus cidadãos no mar para a agenda multilateral do bloco. Modi detalhou que a medida visa mitigar riscos em casos de acidentes, crises médicas e interrupção de comunicações. O mecanismo proposto prevê a coordenação entre os países membros por meio de sistemas de comunicação em tempo real e a definição de protocolos para a remoção urgente de pessoas.

A proposta altera a natureza da proteção ao pessoal marítimo, que deixa de ser apenas um programa social interno de Nova Deli para se tornar um compromisso de cooperação internacional. Na prática, a Índia busca estabelecer uma salvaguarda institucional para seus marinheiros em águas estrangeiras, utilizando a estrutura do BRICS para validar esses protocolos.

Os demais membros do bloco deram apoio preliminar à proposta, admitindo a necessidade de uma abordagem unificada para a segurança da navegação.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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