A Itália aumentou significativamente o fornecimento de equipamento à Argélia, no meio da estabilidade das importações de gás

O comércio entre Argélia e Itália somou 6,78 bilhões de euros no primeiro semestre de 2026. Dados do Eurostat, processados pela Agência Italiana de Comércio Exterior (ICE), revelam trajetórias opostas no fluxo de mercadorias entre os dois países.

Photo: Официальный сайт ОАО Газпром Gazprom, construção de gasoduto

As importações italianas vindas da Argélia recuaram 4,8% em relação ao mesmo período de 2025, totalizando 5,22 bilhões de euros. O gás natural domina a pauta: com 4,3 bilhões de euros, o recurso representa 82% de tudo o que a Itália compra do país norte-africano. O fluxo de gás manteve-se estável, com queda marginal de 0,06%. Completam a lista os derivados de petróleo (442 milhões de euros, -0,05%) e o petróleo bruto (327 milhões de euros, -0,7%).

No sentido inverso, as exportações italianas para a Argélia aceleraram 7,5%, atingindo 1,56 bilhão de euros. O motor desse crescimento foi o setor de máquinas e equipamentos, que saltou 52,6% (650 milhões de euros), representando mais de 40% do total exportado. O destaque maior ocorreu nos equipamentos de uso geral — turbinas, bombas e compressores -, que registraram alta de 154,5%, somando 280 milhões de euros.

Também cresceram as vendas de produtos de refino de petróleo (231 milhões de euros, +19%) e equipamentos especializados para construção, agronegócio e processamento de plástico (159 milhões de euros, +10,8%). Em contrapartida, houve queda nas exportações de produtos químicos básicos e fertilizantes (-25,3%, para 46 milhões de euros), metais (-34,3%, para 92 milhões de euros) e artefatos metálicos (-9,2%, para 70 milhões de euros).

No fechamento de 2025, a Itália consolidou-se como o maior comprador de produtos argelinos, absorvendo 25% das exportações totais do país. Do lado argelino, a Itália é o terceiro maior fornecedor, detendo 7,4% das importações. No agregado, a União Europeia concentra 68% das exportações da Argélia.

Para ampliar a penetração de tecnologia no mercado local, uma missão comercial organizada pela ITA e FederUnacoma visitará a Argélia nos dias 28 e 29 de setembro de 2026. Uma delegação de 15 empresas italianas levará sistemas de irrigação e maquinário agrícola para negociar contratos com operadores argelinos.