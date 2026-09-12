Diálogo acima de conflitos: BRICS assume postura diplomática em novo documento

Os países do BRICS adotaram por unanimidade a Declaração de Nova Deli 2026 após a 18ª cúpula do bloco. O ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, afirmou que o documento foi согласоado sem objeções entre os participantes.
O texto define posições em cinco áreas prioritárias: combate ao terrorismo, mecanismos de resolução de conflitos, reforma de instituições multilaterais, medidas comerciais e ampliação da representatividade do Sul Global.
A declaração estabelece os seguintes pontos:
O grupo também discutiu cooperação digital e metas de desenvolvimento sustentável. A Índia, como anfitriã, mediou o consenso sobre esses temas, integrando-os ao documento final.
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