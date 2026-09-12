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Diálogo acima de conflitos: BRICS assume postura diplomática em novo documento

Mundo

Os países do BRICS adotaram por unanimidade a Declaração de Nova Deli 2026 após a 18ª cúpula do bloco. O ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, afirmou que o documento foi согласоado sem objeções entre os participantes.

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
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Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

O texto define posições em cinco áreas prioritárias: combate ao terrorismo, mecanismos de resolução de conflitos, reforma de instituições multilaterais, medidas comerciais e ampliação da representatividade do Sul Global.

A declaração estabelece os seguintes pontos:

  • prioridade ao diálogo na resolução de disputas internacionais;
  • ações conjuntas contra ameaças cibernéticas e terrorismo;
  • exigência de revisão da estrutura de governança global para garantir direitos iguais aos países em desenvolvimento;
  • alinhamento de regras comerciais que conciliem crescimento econômico e concorrência justa.

O grupo também discutiu cooperação digital e metas de desenvolvimento sustentável. A Índia, como anfitriã, mediou o consenso sobre esses temas, integrando-os ao documento final.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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