Apoio da Índia ao Irã no NBD sinaliza nova fase nos laços econômicos regionais

O Irã acelerou os trâmites para ingressar no Novo Banco de Desenvolvimento (NBD). Durante visita a Nova Deli, o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que já conta com o apoio de diversos países e está finalizando a documentação necessária para a adesão.

Photo: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Нарендра Моди

Araghchi definiu a instituição financeira do BRICS como a ferramenta prática de cooperação entre os membros do bloco. Para Teerã, o acesso a créditos do NBD permitiria financiar projetos de infraestrutura sem depender dos mecanismos financeiros ocidentais.

Em reuniões com o Ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, as pautas centrais foram comércio, energia e segurança regional. Jaishankar confirmou que a Índia apoia a entrada do Irã no banco, sinalizando a intenção de Deli em expandir os laços econômicos, apesar das pressões externas e dos riscos de sanções.

Os diplomatas também trataram da agenda para o encontro entre o primeiro-ministro Narendra Modi e o presidente Masoud Pezeshkian, com o objetivo de formalizar a parceria estratégica em acordos concretos.

A entrada do Irã no NBD ampliaria a presença geográfica do banco na região, integrando um novo ator com vastos recursos energéticos, mas que possui acesso restrito ao capital global.