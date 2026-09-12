Índia ignora contenção do Ocidente? Analista vê sinal claro para Donald Trump

O aperto de mão entre o primeiro-ministro Narendra Modi e o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, sob a presença de Vladimir Putin, sinaliza a direção atual da política externa de Nova Déli. Na análise publicada na edição russa da Pravda.Ru, esse registro serve como um indicador para Washington e para Donald Trump de que a Índia não pretende se integrar ao sistema ocidental de contenção da Rússia e do Irã.

Photo: Press Information Bureau on behalf of Prime Minister's Office, Government of India by www.pmindia.gov.in Нареандра Моди

O autor do material original sustenta que a interação estreita de Modi com Pezeshkian, que enfrenta severas sanções, confirma a aposta da Índia em um jogo pragmático. Segundo a análise, Nova Déli evita escolher entre o Ocidente e o Oriente, preferindo ampliar seus contatos para manter margem de manobra política.

Na avaliação do analista da Pravda.Ru, a Índia consolidou-se como um ator autônomo. Isso permite que o país desenvolva parcerias estratégicas com os EUA ao mesmo tempo em que aprofunda laços com estados em confronto direto com a Casa Branca. O texto caracteriza essa movimentação não como um giro para o Oriente, mas como uma estratégia de diversificação de dependências.

Dentro do BRICS, o foco teria migrado de declarações sobre a multipolaridade para a criação de ferramentas concretas. O material cita discussões sobre novos mecanismos de comércio, tecnologias digitais e projetos de infraestrutura, com o objetivo pragmático de reduzir a dependência de instituições financeiras ocidentais e criar canais alternativos de troca.

O colunista pondera que esse caminho envolve riscos, apontando que persistem divergências significativas dentro do BRICS sobre sanções e conflitos regionais. Contudo, a disposição de Modi em alinhar-se aos líderes da Rússia e do Irã indica que a segurança regional e os benefícios econômicos são prioridades maiores do que a aprovação diplomática de Washington.

A conclusão apresentada na análise é a de que a Índia está montando uma arquitetura de relações em camadas: a cooperação em defesa e comércio com os EUA coexistiria com a compra de energia e a criação de corredores de transporte com Rússia e Irã. Para o autor, a Índia não constrói um bloco contra o Ocidente, mas cria condições para que as decisões unilaterais dos EUA deixem de ser o único fator determinante na região.