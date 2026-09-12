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Reforma da ONU é prioridade de Modi antes da cúpula do BRICS

Mundo

O primeiro-ministro Narendra Modi reuniu-se com o secretário-geral da ONU, António Guterres, às vésperas da cúpula do BRICS em Nova Deli. A pauta incluiu a análise de conflitos atuais, a segurança alimentar e a liberdade de navegação.

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Photo: Wikipedia by Alan Santos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Assumindo a presidência do BRICS, Modi reiterou a exigência de reforma nas instituições multilaterais, com foco prioritário no Conselho de Segurança da ONU. A posição de Nova Deli é que a composição do Conselho deve refletir a atual distribuição de poder global, e não a realidade do fim da Segunda Guerra Mundial.

A agenda também abrangeu a transição para energias renováveis e o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial baseados em uma abordagem centrada no ser humano.

Líderes da Rússia, Irã e África do Sul, além dos presidentes do Novo Banco de Desenvolvimento e do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, já chegaram a Nova Deli. A cúpula começa em 12 de setembro.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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