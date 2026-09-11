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Brics em Nova Délhi: a reaproximação Índia-China puxou uma agenda explosiva

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Cúpula do Brics em Nova Délhi foca em reaproximação Índia-China e tensões no Médio Oriente

A cúpula do Brics, que decorre este fim de semana em Nova Délhi, serve de palco para a retoma das relações diplomáticas entre a Índia e a China. O presidente chinês, Xi Jinping, chega à capital indiana este sábado para a sua primeira visita ao país desde 2019, seis anos após confrontos militares na fronteira do Himalaia.

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Está prevista uma reunião bilateral entre Xi Jinping e o primeiro-ministro Narendra Modi. A diplomacia chinesa, através da porta-voz Mao Ning, afirmou que Pequim pretende trabalhar com a Índia sob uma perspectiva estratégica de longo prazo, tratando as diferenças como parceiros vizinhos.

Agenda geopolítica e conflitos globais

A agenda do encontro é marcada por crises internacionais que impactam a economia e a segurança regional:

  • Rússia e Índia: Vladimir Putin já foi recebido por Narendra Modi. A reunião bilateral abordou os conflitos no Mar Negro e no Médio Oriente, com foco nos riscos para o comércio marítimo e a segurança de marinheiros indianos.
  • Irão e Coesão do Bloco: A presença do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, coloca em teste a unidade do grupo. Enquanto Rússia e China mantêm negociações com Teerã para contrariar a hegemonia dos EUA, os Emirados Árabes Unidos suspenderam trocas comerciais e financeiras com o Irão em agosto, após ataques com mísseis.
  • Energia e Sanções: A volatilidade dos preços do petróleo e do gás, influenciada pelas guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, será um ponto central. A Índia mantém a importação de petróleo russo, apesar das sanções impostas por Washington.

Representação brasileira e questões económicas

O Brasil, membro fundador do bloco, não terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permanece no país devido ao calendário eleitoral de outubro. A representação brasileira ficará a cargo do chanceler Mauro Vieira.

Além da geopolítica, a cúpula deverá discutir o desequilíbrio económico provocado pela predominância das exportações chinesas, que impactam a balança comercial dos parceiros do Brics, especialmente a Índia.

Contexto social

A visita de Xi Jinping provocou protestos de tibetanos em Nova Délhi. A Índia acolhe o líder espiritual Dalai Lama no exílio desde 1959, ponto de fricção constante com o governo chinês.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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