Brics em Nova Délhi: a reaproximação Índia-China puxou uma agenda explosiva

A cúpula do Brics, que decorre este fim de semana em Nova Délhi, serve de palco para a retoma das relações diplomáticas entre a Índia e a China. O presidente chinês, Xi Jinping, chega à capital indiana este sábado para a sua primeira visita ao país desde 2019, seis anos após confrontos militares na fronteira do Himalaia.
Está prevista uma reunião bilateral entre Xi Jinping e o primeiro-ministro Narendra Modi. A diplomacia chinesa, através da porta-voz Mao Ning, afirmou que Pequim pretende trabalhar com a Índia sob uma perspectiva estratégica de longo prazo, tratando as diferenças como parceiros vizinhos.
A agenda do encontro é marcada por crises internacionais que impactam a economia e a segurança regional:
O Brasil, membro fundador do bloco, não terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permanece no país devido ao calendário eleitoral de outubro. A representação brasileira ficará a cargo do chanceler Mauro Vieira.
Além da geopolítica, a cúpula deverá discutir o desequilíbrio económico provocado pela predominância das exportações chinesas, que impactam a balança comercial dos parceiros do Brics, especialmente a Índia.
A visita de Xi Jinping provocou protestos de tibetanos em Nova Délhi. A Índia acolhe o líder espiritual Dalai Lama no exílio desde 1959, ponto de fricção constante com o governo chinês.
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