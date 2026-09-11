Rota para a Europa muda? Marrocos registra queda em tentativas de migração ilegal

Marrocos impediu 73.640 tentativas de migração ilegal em 2025. Os dados indicam uma redução gradual no fluxo migratório pelo território do reino, embora a pressão regional continue alta.
As forças de segurança desmantelaram mais de 300 redes de tráfico de pessoas. Em operações marítimas, 13.595 migrantes foram resgatados e receberam assistência médica, abrigo e acompanhamento. Outras 4.372 pessoas retornaram voluntariamente aos seus países com apoio de representações diplomáticas.
A queda na atividade da rota marroquina resultou no redirecionamento dos fluxos migratórios, com o deslocamento dos pontos de partida para a África Ocidental e países do Mediterrâneo Sul.
Simultaneamente, Marrocos e Espanha intensificaram a cooperação em segurança. Desde 2014, os dois países realizaram 41 operações conjuntas contra o terrorismo, resultando na detenção de 174 pessoas, das quais 112 foram presas em solo espanhol.
Madri destacou a atuação da Direção Geral de Vigilância do Território (DGST), serviço de inteligência marroquino responsável por combater o recrutamento de jihadistas e eliminar células terroristas.
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