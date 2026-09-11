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Rota para a Europa muda? Marrocos registra queda em tentativas de migração ilegal

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Marrocos impediu 73.640 tentativas de migração ilegal em 2025. Os dados indicam uma redução gradual no fluxo migratório pelo território do reino, embora a pressão regional continue alta.

Марракеш
Photo: commons.wikimedia.org by Kyle Taylor from London, 84 Countries, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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As forças de segurança desmantelaram mais de 300 redes de tráfico de pessoas. Em operações marítimas, 13.595 migrantes foram resgatados e receberam assistência médica, abrigo e acompanhamento. Outras 4.372 pessoas retornaram voluntariamente aos seus países com apoio de representações diplomáticas.

A queda na atividade da rota marroquina resultou no redirecionamento dos fluxos migratórios, com o deslocamento dos pontos de partida para a África Ocidental e países do Mediterrâneo Sul.

Simultaneamente, Marrocos e Espanha intensificaram a cooperação em segurança. Desde 2014, os dois países realizaram 41 operações conjuntas contra o terrorismo, resultando na detenção de 174 pessoas, das quais 112 foram presas em solo espanhol.

Madri destacou a atuação da Direção Geral de Vigilância do Território (DGST), serviço de inteligência marroquino responsável por combater o recrutamento de jihadistas e eliminar células terroristas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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