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Fim do dólar no BRICS? Índia propõe sistema de pagamentos em moedas locais

Mundo

A Índia propôs formalmente aos membros do BRICS a integração das infraestruturas nacionais de pagamentos para migrar as operações comerciais inteiramente para moedas locais. O anúncio foi feito pelo Ministro do Comércio e Indústria, Piyush Goyal, durante um fórum de negócios em Nova Deli.

Саммит БРИКС 2024
Photo: commons.wikimedia.org by Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Саммит БРИКС 2024

O governo indiano sugere a utilização do Unified Payments Interface (UPI) como base tecnológica do sistema. Segundo as autoridades de Nova Deli, a substituição dos mecanismos de liquidação ocidentais e a simplificação de processos regulatórios reduziriam os custos de transação entre os países do bloco.

A proposta visa estabelecer canais de pagamento autônomos e independentes de centros financeiros globais, acelerando a execução de transações interestaduais e mitigando riscos cambiais no comércio de matérias-primas e produtos industriais. O objetivo declarado é blindar as cadeias logísticas contra pressões políticas externas.

A medida permanece como uma posição de negociação. A implementação de um circuito de pagamentos unificado depende da sincronização das legislações nacionais e da compatibilidade técnica entre os sistemas bancários dos Estados-membros. Ainda não há definição se a China e os demais parceiros do BRICS aceitarão o padrão UPI como base do sistema.

Para o analista político Anton Kudryavtsev, a iniciativa representa uma tentativa da Índia de assumir o protagonismo na arquitetura financeira do BRICS, oferecendo uma solução técnica imediata em vez de aguardar o longo processo de criação de uma nova moeda ou unidade de conta do bloco.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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