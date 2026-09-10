Xi Jinping na Índia: aproximação tática ou solução para conflitos territoriais?

O presidente da China, Xi Jinping, viaja à Índia nos dias 12 e 13 de setembro para participar da cúpula do BRICS. Este é o primeiro deslocamento do líder chinês ao país em sete anos. Embora a agenda oficial seja a participação no fórum multilateral, o foco diplomático recai sobre as negociações bilaterais.

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A relação entre Pequim e Nova Deli enfrenta um período de distanciamento após os confrontos fronteiriços ocorridos em Ladakh, em 2020. O encontro marca uma tentativa de transição do confronto direto para a estabilização das relações. A China busca consolidar o BRICS como um centro alternativo de influência, o que exige um diálogo funcional com a Índia. Já Nova Deli tenta equilibrar suas parcerias com o Ocidente e a urgência de reduzir a tensão em suas fronteiras ao norte.

Apesar da abertura para o diálogo, as disputas territoriais persistem. Como não houve a assinatura de novos acordos de demarcação, a visita de Xi Jinping é vista como um movimento para sondar posições e retomar o contato direto entre os chefes de Estado. O peso econômico de Pequim e a relevância política de Nova Deli no "Sul Global" tornam a aproximação um passo taticamente necessário para ambas as capitais.

Para o cientista político Anton Kudryavtsev, o retorno de Xi Jinping à Índia após um longo intervalo demonstra que a preservação da integridade do BRICS tem prioridade sobre as divergências bilaterais. No entanto, Kudryavtsev avalia que uma descompressão real depende de medidas concretas para a retirada de tropas da linha de controle factual.