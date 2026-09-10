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Alertas de inteligência revelam convocação para invasão de Ceuta

Documentos desclassificados pelo governo da Espanha mostram que os serviços de inteligência alertaram a Delegação do Governo em Ceuta sobre a iminência de uma entrada massiva de migrantes. O aviso ocorreu via WhatsApp no dia 29 de julho, véspera da incursão de 72 mil pessoas que aconteceu entre os dias 30 e 31 de julho.

порт Аликанте, Испания
Photo: Wikimedia Commons by Jesús Alenda, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
порт Аликанте, Испания

A mensagem, enviada por um agente do Centro Nacional de Inteligência (CNI) às 13h52, detalhava a existência de convocações em redes sociais para um "assalto pela vedação e pelo mar". O plano previa aproveitar a Festa do Trono em Marrocos, momento em que as forças de segurança marroquinas estariam ocupadas com as celebrações. Segundo o CNI, o alerta circulava em grupos com mais de 180 mil pessoas.

Contradições no governo e a questão de Rabat

A divulgação desses arquivos contrasta com as declarações do primeiro-ministro Pedro Sánchez ao Congresso. O governante havia afirmado que nenhum relatório prévio permitia prever a magnitude do evento. A Moncloa sustenta que o CNI não alertou especificamente sobre a escala da entrada maciça.

Outro ponto de conflito envolve a postura de Marrocos. Enquanto Sánchez nega provas de envolvimento direto de Rabat, relatórios internos apontam para a negligência do país vizinho. Um documento do Centro de Inteligência das Forças Armadas, datado de 30 de julho, classifica como "altamente provável" que as autoridades marroquinas tenham agido de forma passiva e negligente, embora não necessariamente incentivem a onda migratória de forma ativa.

Posição atribuída: Segundo Ester Muñoz, porta-voz do Partido Popular (PP), o governo detinha as informações e é diretamente responsável pela incursão em Ceuta e pelas mortes ocorridas.

Reações políticas e judiciais

A oposição acusa o governo de mentir sobre o conhecimento prévio dos fatos. O partido Vox foi além e solicitou a aplicação do artigo 102 da Constituição espanhola, que prevê a responsabilização criminal de membros do governo, incluindo o primeiro-ministro, perante o Supremo Tribunal.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Petr Ermilin
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