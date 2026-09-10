Islândia rejeita União Europeia: controle da pesca decide futuro do país

A Islândia rejeitou a retomada das negociações para ingressar na União Europeia. Em referendo realizado em 29 de agosto, a maioria dos eleitores votou contra a integração ao bloco.

Photo: flickr.com by Bjørn Giesenbauer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рейкьявик, Исландия

Os dados da votação registram 52,8% de votos contra e 47,2% a favor, com uma participação de 82,5% do eleitorado. O ponto central da divergência é o controle sobre os recursos pesqueiros e o risco de a Islândia ser submetida à Política Comum de Pescas (CFP) da UE.

Heidrun Lind Marteinsdottir, chefe da associação setorial Samtök Fyrirtækja í Sjávarútvegi (SFS), afirmou que a manutenção do controle legislativo total sobre a pesca é uma condição inegociável em qualquer cenário de aproximação com Bruxelas.

A decisão ocorre apesar de a Comissão Europeia ter sinalizado flexibilidade. O comissário de pescas, Costas Kyriakides, admitiu anteriormente a possibilidade de conceder exceções às regras da CFP para a Islândia.

Essa abertura da UE gerou reações negativas na Irlanda. A Organização de Produtores de Peixe da Irlanda (IFPO) exigiu que seu governo revise as condições de participação do país na CFP.

Segundo Oda O'Donnell, líder da IFPO, Bruxelas demonstrou que as regras de pesca podem ser alteradas caso o Estado mantenha uma posição rígida. A organização irlandesa aponta que membros atuais da UE enfrentam problemas não resolvidos enquanto a Islândia recebia ofertas de benefícios, citando a redução de cotas e perdas decorrentes do Brexit, a retirada de embarcações de operação e o descumprimento dos mecanismos de Preferências de Haia.