Ford entre a China e Washington: exigência de ruptura tecnológica gera impasse

O governo dos Estados Unidos intensificou a pressão sobre a indústria automobilística, exigindo que a Ford rompa totalmente seus vínculos tecnológicos com a China. Em carta enviada ao CEO da empresa, Jim Farley, o Secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que a dependência de fábricas e desenvolvimentos chineses representa uma ameaça à segurança nacional.

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O governo americano mira especificamente a parceria da Ford com a CATL, líder global em baterias, cujas tecnologias são aplicadas na fábrica da montadora em Michigan. Duffy também criticou a aliança da Ford com a Geely na Espanha e as negociações em curso com a BYD.

Washington demonstrou insatisfação com o cronograma de retorno da marca de luxo Lincoln aos EUA. A transferência da montagem do modelo Nautilus para solo americano está prevista apenas para 2030, prazo que o Ministério dos Transportes considera inaceitável por prolongar a dependência de bases estrangeiras.

Além da pressão governamental, a União Americana de Inovação Automobilística defendeu, em setembro, a proibição total de veículos e componentes chineses. Paralelamente, tramita no Congresso um projeto de lei para bloquear, a partir de 2027, a importação de carros com conexão à internet provenientes da China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, sob a justificativa de evitar a espionagem e o controle remoto de veículos por meio de softwares estrangeiros.

Segundo o analista Anton Vorobyov, citado no material original, a exigência de soberania tecnológica obriga a Ford a escolher entre realizar investimentos massivos para migrar a produção para fornecedores locais ou entrar em conflito com o governo federal.