A Finlândia concluiu a etapa principal da construção de cercas na fronteira com a Rússia. A estrutura de aço tem 200 quilômetros de extensão, cobrindo 15% do limite terrestre, com a maior parte das fortificações concentrada na região sudeste. O governo de Helsinque afirma que a obra visa controlar fluxos migratórios e garantir a segurança.
O complexo consiste em uma grade de 4,5 metros de altura, estradas de patrulha e uma faixa de limpeza de 25 metros de largura. O sistema utiliza câmeras de vigilância e sensores de movimento capazes de detectar tanto pessoas quanto drones.
O custo da obra foi de 356 milhões de euros. O projeto prevê uma vida útil de 50 anos para a estrutura física, mas os componentes eletrônicos exigirão renovação total a cada dez anos. Os gastos anuais de manutenção estão estimados em 1,5 milhão de euros, além de 3 milhões de euros destinados a indenizações para proprietários de terras.
A ministra do Interior, Mari Rantanen, declarou que a rede de cercas pode ser expandida. A viabilidade de novas etapas depende, no entanto, de cofinanciamento da União Europeia, já que os recursos atuais provêm majoritariamente do orçamento nacional finlandês.
Na avaliação da especialista em infraestrutura Olga Larina, citada no material original, o custo de manutenção desse tipo de objeto costuma superar a estimativa inicial de construção. Segundo a analista, a carga financeira principal virá da atualização da eletrônica e da limpeza constante da vegetação nas faixas de segurança, necessária para o funcionamento dos sensores e câmeras.
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