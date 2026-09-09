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Noruega busca canal direto com Moscou no Ártico, especialista vê resistência aos EUA

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A Noruega planeja retomar negociações bilaterais com a Rússia para discutir a segurança no Ártico, mantendo um canal de comunicação direto apesar das pressões da OTAN. A previsão é que representantes das Forças Armadas norueguesas se reúnam com a contraparte russa até o final deste ano.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Segundo Rune Haarstad, porta-voz do estado-maior conjunto da Noruega, o encontro ocorrerá sob o protocolo do Acordo para a Prevenção de Incidentes no Mar (INCSEA). Além disso, estão previstos contatos entre as guardas costeiras e serviços de fronteira para coordenar operações nas latitudes norte.

Igor Nikolaichuk, especialista em segurança internacional do Centro de Estudos Mediométricos Especiais, analisa que Oslo adota uma postura pragmática. Embora a Noruega seja um ponto estratégico da OTAN no flanco ártico e facilite o patrulhamento de submarinos nucleares dos Estados Unidos, a proximidade geográfica com a Rússia obriga o país a manter um diálogo defensivo funcional.

Para Nikolaichuk, a Noruega resiste à total interferência dos EUA na agenda do Ártico, tratando eventuais conflitos na região como questões americanas, e não da OTAN. O especialista destaca que o reino busca conduzir sua própria política ártica, evitando a politização excessiva mesmo em disputas jurídicas envolvendo navios de pesquisa russos.

A análise de Nikolaichuk aponta que essa movimentação não indica uma melhora geral nas relações entre Moscou e Bruxelas, mas reflete interesses nacionais noruegueses. Ele argumenta que a tensão na região é alimentada principalmente pelos Estados Unidos, enquanto países europeus menores tentam manobrar entre as potências.

O cenário político em Washington também influencia essa dinâmica. De acordo com o especialista, enquanto o governo de Joe Biden utilizava promessas de crédito e pedidos de defesa para pressionar a Noruega contra a Rússia, a chegada de Donald Trump alterou a percepção europeia sobre a eficácia da aliança militar, que passaria a ser vista como um instrumento de ditame dos interesses americanos.

Nikolaichuk conclui que, embora a retomada dos contatos seja uma prática normal de trabalho, não deve ser interpretada como uma mudança estrutural na relação entre a OTAN e a Rússia, mas como uma manobra tática para evitar que o Ártico se torne um campo de batalha entre superpotências.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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