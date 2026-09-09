Volkswagen vende fábrica na Alemanha: unidade será convertida para uso militar

A Volkswagen iniciou a venda de sua fábrica em Osnabruck, a primeira de cinco unidades alemãs que o grupo planeja alienar para reduzir prejuízos. A operação foi formalizada via memorando entre a montadora, o governo do estado da Baixa Saxônia e o fundo israelense Aurelius Capital.

Photo: commons.wikimedia.org by Harrison Keely, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сборочный завод Volkswagen в Чаттануге

O pacote majoritário de ações será transferido para o Aurelius Capital, enquanto o governo da Baixa Saxônia assumirá a posição de acionista minoritário. O valor da transação não foi divulgado, e a conclusão do negócio deve ocorrer em alguns meses.

A produção de veículos na unidade — onde eram montados o Porsche Cayman, Boxster e o Volkswagen T-Roc Cabrio — será encerrada no segundo semestre de 2027. Os novos proprietários pretendem converter a planta para fins militares, contando com a parceria do grupo de defesa Rafael Advanced Defense Systems, desenvolvedor do sistema Iron Dome.

A lista exata de produtos ainda não foi definida. No entanto, segundo informações do Jerusalem Post, baseadas em fontes da Rafael, a fábrica poderá produzir equipamentos auxiliares, como caminhões militares, geradores e lançadores para defesa antiaérea terrestre. O CEO da Rafael afirmou ter a perspectiva de implementar na Alemanha o ciclo completo de produção de componentes de defesa aérea.

Atualmente, a unidade emprega 1.800 pessoas. De acordo com o sindicato IG Metall, 1.400 postos de trabalho serão mantidos após a mudança de controle.

O fundo Aurelius Capital, fundado em 2025 e focado em cibersegurança, inteligência artificial e infraestrutura crítica, faz desta a sua primeira grande aplicação na Alemanha. Para a Volkswagen, a venda integra a estratégia de recuperação financeira do negócio.