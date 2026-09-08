Israel critica decisão do Reino Unido de bloquear importações de produtos de assentamentos

O governo britânico anunciou a proibição de importações de produtos originários de assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada. A medida, detalhada pelo chefe da diplomacia, Ed Miliband, nesta terça-feira (8 de setembro), marca uma mudança na política externa do primeiro-ministro Andy Burnham, em vigor desde julho.
Londres implementará um novo regime de sanções que visa não apenas mercadorias, mas também empresas e indivíduos envolvidos em serviços de infraestrutura, construção, imobiliário e financiamento voltados à expansão dos assentamentos. O governo informou que haverá isenções para fins religiosos.
Ed Miliband classificou a ocupação como ilegal e denunciou a ocorrência de "limpeza étnica" em partes do território, atribuindo a violência a "colonos terroristas". O ministro fundamentou a decisão no volume de assentamentos aprovados nos últimos quatro anos, que superaria o total dos 20 anos anteriores.
Um ponto central da crítica britânica é o projeto E1, que prevê a construção de mais de 1.200 habitações entre Jerusalém Oriental e Maale Adumim. Para Londres, a expansão fragmenta a Cisjordânia e compromete a viabilidade de um futuro Estado palestino.
Posição atribuída: Segundo Ed Miliband, não há contradição entre o apoio ao direito de existência e defesa de Israel e o reconhecimento do Estado da Palestina, mas a conduta do governo israelense deve ser combatida.
O Reino Unido indicou que França e Canadá devem adotar medidas semelhantes. Portugal também integra um grupo de países que assinou uma declaração conjunta manifestando a intenção de aplicar restrições nacionais ou apoiar sanções europeias ao comércio com entidades ilegais perante o direito internacional.
A reação em Israel e nos Estados Unidos foi imediata e negativa:
O primeiro-ministro Andy Burnham manteve contato telefônico com o presidente Donald Trump na noite de segunda-feira (7 de setembro) para tratar da importância de uma solução de dois Estados, embora não tenham sido divulgados detalhes adicionais da conversa.
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