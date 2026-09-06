Letônia e Lituânia avaliam proibição de grãos russos em seus portos

Letônia e Lituânia analisam a proibição total do trânsito de grãos russos por seus portos. Em Riga, a proposta de restrições será discutida no dia 8 de setembro. O primeiro-ministro da Lituânia, Mindaugas Sinkevičius, ressalvou que as medidas não afetarão o transporte entre a região de Kaliningrado e as demais áreas da Rússia.

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A mudança nas rotas de exportação para o Báltico ocorreu após ataques de drones ucranianos nos mares Negro e Azov, que desestruturaram a logística habitual. Na temporada anterior, os portos do sul concentravam 90% do volume total de exportações marítimas, com 46,3 milhões de toneladas embarcadas. No mesmo período, a rota báltica foi marginal, com cerca de 1 milhão de toneladas.

Em agosto, a demanda por transporte ferroviário de grãos para os portos bálticos subiu para 5 milhões de toneladas. Para comparação, as solicitações para Novorossiysk e Tuapse somam 6 milhões de toneladas. A expectativa é de alta nas remessas via Letônia em setembro, embora o volume seja inferior aos 2,5 milhões de toneladas registrados há dois anos.

Simultaneamente, cresce a movimentação nos portos russos da bacia do Báltico. No primeiro semestre, o volume saltou de 865 mil para 1,2 milhão de toneladas. Na região de Leningrado, as exportações de grãos e derivados desde o início de 2026 superaram 1 milhão de toneladas, alta de 22% em relação ao ano anterior.

O desempenho por terminal na região apresenta os seguintes volumes:

Vysotsk: 694 mil toneladas (anteriormente 453 mil);

694 mil toneladas (anteriormente 453 mil); São Petersburgo: 105 mil toneladas (anteriormente 76 mil);

105 mil toneladas (anteriormente 76 mil); Ust-Luga: 260 mil toneladas (anteriormente 290 mil).