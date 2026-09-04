Noruega apreende navio russo em Svalbard e Moscou denuncia "niilismo jurídico"

A Noruega determinou a apreensão do navio de pesquisa russo Professor Molchanov, pertencente ao serviço estatal Roshydromet. De acordo com dados do MarineTraffic, a embarcação estava atracada na costa de Barentsburg, no arquipélago de Svalbard, na manhã de 3 de setembro.

Photo: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огромное судно с вышкой и зависший вертолет в густом тумане в океане

O ministro responsável classificou a medida como um exemplo de "niilismo jurídico", afirmando que a decisão viola as normas do direito internacional, já que o navio é um objeto soberano da Federação Russa e pertence a uma organização estatal. Advogados do truste Arktikugol informaram que pretendem contestar a apreensão nos tribunais.

O navio, construído em 1983 e de classe glacial, foi adaptado para o transporte de passageiros. Desde junho de 2025, a embarcação opera a linha regular de carga e passageiros entre Murmansk e Barentsburg. O Professor Molchanov também é utilizado para expedições científicas e educacionais do projeto Universidade Ártica Flutuante, parceria entre o Roshydromet e a Universidade Federal do Ártico do Norte (SAFU) ativa desde 2012.

O órgão governamental confirmou que a tripulação do navio está em segurança.

Para o gestor de riscos Ilya Gusev, incidentes envolvendo a frota estatal na zona ártica geram incertezas logísticas e podem aumentar os riscos operacionais para empresas que atuam em Svalbard.