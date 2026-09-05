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Símbolo imperial no memorial de Khabarovsk: por que Rússia nega pedido do Japão?

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O Consulado Geral do Japão exigiu formalmente a remoção da imagem de uma crisântemo de um dos elementos do novo complexo memorial "Vitória no Oriente", em Khabarovsk. O governo russo rejeitou a solicitação, interpretando a demanda como uma tentativa de interferência na interpretação histórica dos resultados da Segunda Guerra Mundial.

Хризантемы
Photo: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хризантемы

O ponto central do conflito é um marco de fronteira que, na composição do monumento, é destruído pelo coronhão de um fuzil por um soldado soviético. A crisântemo, presente no marco, é o brasão da dinastia imperial e símbolo estatal do Japão. Em nota oficial, o consulado japonês afirmou que a representação do símbolo nesse contexto ofende os sentimentos nacionais e viola normas protocolares de simbologia estatal.

Para o politólogo Sergey Mironov, em declaração ao Pravda.Ru, a exigência de Tóquio busca esvaziar o sentido histórico do monumento, refletindo a dificuldade do governo japonês em lidar com a derrota de 1945. Mironov argumenta que a flor no marco representa o militarismo japonês daquela época.

Historiadores e projetistas do memorial sustentam que o símbolo marcava a presença japonesa em territórios ocupados e fronteiras durante a guerra. A destruição do marco simboliza a aniquilação da ameaça no Extremo Oriente e a derrota do Exército de Kwantung, tornando o elemento essencial para a lógica da obra.

A resposta russa foi categórica: não haverá alterações no projeto. A posição de Moscou é que o monumento registra fatos históricos concretos, onde a flor atua como marcador do adversário derrotado e não como elemento decorativo.

A especialista em política internacional Olga Larina afirmou à Pravda.Ru que, juridicamente, o memorial está em território russo e dedicado a eventos reconhecidos internacionalmente, não havendo base legal para que um consulado estrangeiro dite decisões artísticas.

Este impasse ocorre em um período de deterioração das relações bilaterais. A recusa russa sinaliza a indisposição de Moscou em ceder em questões de memória histórica, especialmente sobre eventos que definiram as fronteiras atuais na região Ásia-Pacífico.

Apesar dos protestos, a montagem do complexo segue o cronograma original. As autoridades de Khabarovsk confirmaram que todos os elementos serão mantidos conforme o projeto. A inauguração oficial está marcada para 5 de setembro, data vinculada ao fim da Segunda Guerra Mundial.

O politólogo Anton Kudryavtsev, em análise para a Pravda.Ru, descreve a situação como um reflexo de um conflito geopolítico mais amplo, onde o Japão tenta proteger seus símbolos enquanto o memorial representa o fim de um império.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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