Restrições à pesca do bacalhau provocam paralisação de frota na Escócia

A frota pesqueira da Escócia mobilizou 168 embarcações em março de 2001 para protestar contra as restrições governamentais à pesca do bacalhau. A flotilha atravessou a baía de Firth of Forth como medida de pressão contra a política de conservação adotada pelas autoridades.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рыбак вытягивает сеть

O conflito começou quando o governo fechou 40 mil milhas quadradas de áreas tradicionais de pesca para implementar um programa de recuperação da população de bacalhau com duração de cinco anos. A medida restringiu a atividade a áreas menores, onde a captura excessiva de espécimes jovens de сайда (sauda) e хека (corvina) tornou-se um risco. Para evitar o colapso futuro da indústria, os capitães iniciaram a paralisação voluntária de seus navios.

A coordenação do movimento ficou a cargo do Comitê de Ação dos Pescadores (Fishermen's Action Committee), liderado pelo capitão John Buchan. A mobilização ocorreu em três fases:

Greve nos portos: No final de fevereiro, quase toda a frota de peixes brancos e embarcações de camarão permaneceu atracada por uma semana.

No final de fevereiro, quase toda a frota de peixes brancos e embarcações de camarão permaneceu atracada por uma semana. Marchas terrestres: 45 navios navegaram de Fraserburgh e Peterhead para Aberdeen, enquanto 500 marinheiros foram a Edimburgo entregar petições ao Parlamento.

45 navios navegaram de Fraserburgh e Peterhead para Aberdeen, enquanto 500 marinheiros foram a Edimburgo entregar petições ao Parlamento. Desfile marítimo: 168 embarcações, variando de pequenos barcos a traineiras de profundidade de 40 metros, navegaram pelo Firth of Forth. A operação somou 25 mil milhas percorridas e custos de combustível superiores a £ 100 mil.

O impacto midiático levou figuras políticas, como Alex Salmond, ex-líder do Partido Nacional Escocês, a cobrar do primeiro-ministro Henry McLeish um sistema de compensações financeiras por cada dia de inatividade dos navios, ressaltando que o setor sustentava 25 mil empregos.

Em resposta, o governo rejeitou as compensações diretas por inatividade e implementou um programa de descomissionamento (retirada definitiva de embarcações de circulação). O governo destinou £ 27 milhões para a desativação da frota, ignorando tentativas do Parlamento de garantir financiamento de curto prazo para a manutenção dos postos de trabalho.

Entre 2002 e 2004, a quantidade de navios desativados foi a seguinte:

Escócia: 165 navios

Inglaterra: 52 navios

Irlanda do Norte: 48 navios

A decisão resultou no desmonte de muitas das embarcações que participaram dos protestos, provocando a perda massiva de empregos nas comunidades costeiras.