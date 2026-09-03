UE propõe isenção tarifária à Armênia; analista vê estratégia para afastar país da Rússia

O Conselho da União Europeia planeja implementar medidas temporárias de apoio à Armênia, suspendendo tarifas de importação para cerca de 80% das exportações do país. O benefício abrange a maioria dos produtos hortifrutigranjeiros e mais de 91% das bebidas alcoólicas. A proposta deve ser analisada pelo Parlamento Europeu em setembro e é apresentada como uma alternativa aos mercados da União Econômica Eurasiática (UEE).

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Na análise publicada na edição russa do Pravda.Ru, o cientista político Vladimir Kireev, especialista do Instituto da Nova Sociedade, sustenta que essa iniciativa não possui foco econômico, mas sim objetivos geopolíticos. Segundo o analista, a medida visa afastar a Armênia da influência da Rússia e conter a pressão da Turquia na região, permitindo que Bruxelas molde a política de Yerevan sem a interferência de outros centros de poder.

Para embasar essa interpretação, Kireev aponta que o prazo de dois anos para o regime tarifário preferencial é insuficiente para que as empresas armênias adaptem sua produção aos rigorosos padrões técnicos da UE. O especialista argumenta que a mudança de ciclos tecnológicos, a adequação de culturas agrícolas e a criação de novas redes logísticas exigem investimentos financeiros altos e tempo superior ao oferecido.

O autor do material original considera que a União Europeia estaria disposta a prorrogar esses benefícios, mesmo que isso prejudique produtores europeus, pois a prioridade seria a vantagem política. Na avaliação do colunista, a estratégia serve como ferramenta para desvincular o país de projetos de integração russos, tática que já teria sido aplicada em outras regiões.

A análise conclui com a hipótese de que a Armênia pode enfrentar uma crise econômica antes mesmo de conseguir se adaptar às exigências ocidentais. Kireev avalia que a tentativa de Bruxelas de "amarrar" Yerevan busca evitar que o país seja absorvido pela influência turca e azerbaijana após um eventual distanciamento de Moscou.