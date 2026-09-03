Justiça dos EUA bloqueia decreto de Trump sobre cidadania por nascimento

Um tribunal federal dos Estados Unidos bloqueou temporariamente o decreto do presidente Donald Trump que restringia o direito à cidadania americana automática por nascimento. Esta é a segunda tentativa da administração de alterar as regras de obtenção do passaporte que é interrompida pela justiça.

Photo: wikimedia.org by David Maiolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сенат Америки

A juíza Deborah Bordman, do tribunal distrital do estado de Maryland, impôs a medida cautelar ao documento assinado em 6 de agosto. Em junho, a Suprema Corte dos EUA já havia rejeitado uma tentativa semelhante por contrariar a 14ª Emenda da Constituição.

O novo decreto visava combater o chamado "turismo de nascimento" — viagens aos EUA com o objetivo de ter filhos para garantir a cidadania. As restrições também poderiam atingir filhos de pessoas que trabalham para governos estrangeiros, acusados de fraude, usuários de esquemas comerciais para obter o passaporte ou indivíduos classificados pelas autoridades como "inimigos estrangeiros".

Bordman afirmou que a Suprema Corte já reconheceu como cidadãos americanos, desde o nascimento, as crianças representadas em uma ação coletiva. Segundo a juíza, o decreto é quase certamente inconstitucional para este grupo.

A decisão proíbe o Departamento de Estado, o Departamento de Segurança Interna e outros órgãos federais de tomar medidas que impeçam o reconhecimento da cidadania das crianças citadas na ação. A elaboração de instruções administrativas para a aplicação do decreto permanece permitida.

A administração Trump argumentou que o novo documento era mais restrito que o anterior e que a ação judicial foi prematura, pois as regras finais ainda não haviam sido publicadas. A juíza rejeitou o argumento, apontando que o texto do decreto pode abranger todas as crianças que se encaixam nos critérios, independentemente da data de nascimento.

De acordo com a Reuters, o Departamento de Estado elaborou um projeto de instruções que exigiria dos pais documentos comprovando a cidadania ou o status imigratório ao solicitar o passaporte americano para o filho.