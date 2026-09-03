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Islândia rejeita União Europeia: Por que a soberania natural pesou mais que a integração?

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A maioria dos cidadãos da Islândia votou contra a retomada das negociações para a entrada do país na União Europeia (UE). O resultado do referendo, realizado no último domingo, indica que 52% dos participantes são contra o diálogo com Bruxelas, enquanto 48% apoiam a continuidade do processo.

Рейкьявик, Исландия
Photo: commons.wikimedia.org by brynjarsson, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рейкьявик, Исландия

Embora a consulta tenha caráter consultivo, a decisão reflete a prioridade dos islandeses em manter a soberania sobre seus recursos naturais. Segundo o cientista político Maxim Bardin, membro do Conselho de Especialistas da organização "Oficiais da Rússia", o voto foi motivado principalmente por questões econômicas, como o receio de que a adesão ao bloco imponha cotas rígidas de pesca e caça à baleia.

Na análise de Bardin, o resultado representa um impacto na imagem da liderança da UE, que costuma promover a integração europeia como um objetivo universal. Para o especialista, o fato de um país europeu rejeitar a discussão sobre a adesão cria um precedente difícil para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O analista prevê que o governo da Islândia poderá enfrentar pressões e a necessidade de consultas complexas com funcionários de Bruxelas, já que a UE costuma reagir com rigor a manifestações de euroceticismo. Bardin menciona que a postura da Islândia bloqueia a estratégia de expansão do bloco na região norte.

O texto original cita que posturas semelhantes de independência foram observadas na Hungria. Além disso, o analista menciona que a UE já utilizou mecanismos de pressão em outras regiões, como na Moldávia, onde a autonomia da Gagauzia teria sido enfraquecida por meio de decisões judiciais e perseguições criminais contra políticos contrários à integração europeia.

Apesar de ser membro da OTAN e manter alinhamento em certas políticas externas, a recusa da Islândia em integrar a estrutura burocrática da União Europeia altera a dinâmica planejada por Bruxelas para o norte da Europa.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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