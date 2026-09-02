Bastidores sob pressão máxima: polícia espanhola expôs a verdade oculta sobre a fronteira de Ceuta

Relatório policial aponta envolvimento de Marrocos em crise migratória em Ceuta

Um relatório do Comissariado-Geral para a Imigração e Fronteiras, enviado em 31 de agosto à juíza María Tardón, da Audiência Nacional, afirma que a entrada massiva de migrantes em Ceuta, ocorrida nos dias 30 e 31 de julho, foi coordenada por policiais marroquinos. Segundo o documento, agentes à paisana teriam dado as ordens para conduzir a ação com o objetivo de colapsar o acesso à fronteira.

Photo: commons.wikimedia.org by KMOf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ La playa de La Ribera (Ceuta), 25-09-2010

A revelação contraria a postura adotada pelo governo de Pedro Sánchez durante mais de um mês, que negava a participação de Marrocos no episódio. O ministro da Justiça, Presidência e Relações com as Cortes, Félix Bolaños, informou nesta quarta-feira (2 de setembro) que o Executivo analisa o relatório, mas pediu cautela e afirmou que não comentará a relação com Marrocos até que todos os detalhes sejam esclarecidos.

Posição do Governo: Segundo Félix Bolaños, o governo não mentiu, mas informou os cidadãos com base nos dados que estavam disponíveis no momento.

Conflito interno e cobrança de explicações

A existência do documento tornou-se pública através do jornal El Español. O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmou desconhecer o conteúdo do relatório. Em carta enviada na madrugada desta quarta-feira, Marlaska exigiu que o diretor-geral da Polícia Nacional, Francisco Pardo, esclareça quando teve acesso a essas informações.

O ministro do Interior argumenta que o conhecimento desses dados é essencial para que o governo tome decisões adequadas sobre a condução da política interna, externa e a defesa do Estado.

Para tratar do caso, o diretor-geral da Polícia Nacional deve se reunir ainda hoje (2 de setembro) com os responsáveis do Comissariado-Geral para a Imigração e Fronteiras.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).