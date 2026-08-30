Crise sanitária no Nepal complica identificação de vítimas após colapso de glaciar na fronteira

Clima e risco de transbordamento interrompem resgates no Nepal

Chuvas intensas, nevoeiro e o risco de transbordamento de um lago formado após a enxurrada forçaram a suspensão temporária das operações de resgate no Nepal neste sábado, 29 de agosto. A região fronteiriça com o Tibete foi descrita como um pântano, dificultando a busca por cerca de 3.000 desaparecidos.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Горное ущелье и бурная река

A tragédia começou na última quarta-feira, quando o colapso de um glaciar gerou uma torrente de rochas, lama e gelo. O balanço provisório aponta quase 700 mortos entre as vítimas no Nepal e na China.

Crise sanitária e necessidade de tecnologia

Três dias após o desastre, as autoridades reportaram que corpos recuperados já apresentam sinais de decomposição. Devido à limitação de infraestrutura sanitária, a decisão é realizar o sepultamento após a coleta de DNA e formalidades legais.

Posição atribuída: Segundo o chefe da diplomacia do Nepal, Shisir Khanal, o país carece de instalações mortuárias para preservação de cadáveres e de tecnologias especializadas para a detecção de sobreviventes e escavação de túneis.

Custos de reconstrução e ajuda internacional

O governo nepalês estima que a reabilitação das áreas afetadas possa custar vários bilhões de dólares. O país, cuja economia depende fortemente do turismo e de remessas de emigrantes, já recebeu ofertas de assistência financeira emergencial.

Entidade Valor do Apoio Moeda/Conversão União Europeia 2 milhões Euros Reino Unido 5 milhões Libras (5,8 milhões de euros) Canadá 5 milhões Dólares canadenses (3,1 milhões de euros)

Operações em túneis e vítimas estrangeiras

Equipes de resgate tentam retirar mais de 100 trabalhadores presos em um túnel na obra de uma barragem hidroelétrica em Trishuli. O exército nepalês relatou dificuldades devido a camadas de lama com espessura entre 1,2 e 1,5 metros. Para apoiar a operação, a Índia mobilizou 11 especialistas em reconhecimento técnico, e a China deve enviar uma equipe de resgate em breve.

Em Katmandu, familiares buscam identificar vítimas por meio de fotografias expostas em hospitais. Entre os estrangeiros desaparecidos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal sinalizou que três cidadãos portugueses continuam incontactáveis, após a localização de outros três.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).